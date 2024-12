Auteur de huit nouveaux contres cette nuit face aux Sixers, Victor Wembanyama continue d’évoluer sur des bases “record” quand il s’agit de protéger son propre panier. Zoom sur quelques chiffres qui risquent de vous faire tourner la tête.

29 :

Comme le nombre de contres de Victor Wembanyama sur ses quatre derniers matchs. Wemby avait bâché 7 ballons face aux Wolves, 4 face aux Hawks, 10 face aux Blazers (!), et donc 8 face aux Sixers cette nuit. 29 contres en quatre matchs, ça donne une moyenne insensée de… 7,3 blocks par soir.

ALL TEN OF WEMBY’S REJECTIONS 👽👇

30 points.

10 blocks.

7 rebounds.

4 threes.

The first player in NBA history age 20 or younger to record multiple games of 10+ blocks! pic.twitter.com/v95tWB0QgT

— NBA (@NBA) December 22, 2024

4 :

Comme la moyenne de contres de Victor Wembanyama sur l’ensemble de la saison 2024-25. Wemby est le meilleur contreur de la NBA et de loin (personne ne dépasse les 3 contres par match). S’il reste sur un tel rythme, le phénomène français deviendra le premier joueur depuis Dikembe Mutombo (paix à son âme) en 1995-96 à tourner à minimum 4 contres de moyenne sur une saison.

Wemby has 18 blocks in his last 2 games.

The first player to do that since Mutombo (2001). pic.twitter.com/kIlP7BOdwh

— Real Sports (@realapp_) December 24, 2024

63 :

Comme le nombre de matchs consécutifs de Victor Wembanyama avec minimum 1 contre. Cela fait 63 matchs que Wemby bâche au moins un joueur adverse, ce qui représente un nouveau record de franchise chez les Spurs. Victor vient effectivement de dépasser le légendaire David Robinson (61) et tentera de menacer le champion de la discipline Patrick Ewing (145).

91,1 :

Comme le pourcentage de joueurs NBA que Victor Wembanyama a déjà dépassé dans la catégorie des contres en carrière. Depuis son arrivée dans la Grande Ligue en 2023, Wemby totalise 349 contres (en seulement 95 matchs), c’est mieux que 91,1% des joueurs qui ont joué dans l’histoire de la NBA. On tient à rappeler que les contres ne sont comptabilisés que depuis 1972, mais le chiffre reste dingue.

Victor Wembanyama has more career blocks than 91.1% of all players in NBA history, per @StatMamba

What in the world… 🤯 pic.twitter.com/JuFREFutM6

— Legion Hoops (@LegionHoops) December 23, 2024

2,42 :

Comme le ratio contres/fautes sur tir de Victor Wembanyama cette saison. Cela fait de Wemby le contreur “le plus propre” en NBA cette saison, et c’est le deuxième meilleur ratio de la décennie. Le meilleur ? Victor Wembanyama la saison dernière (2,53). Contrer autant de ballons tout en évitant d’être en foul trouble, c’est un vrai talent.

🔎 J’ai fait mes recherches : Victor Wembanyama est le contreur le plus « propre » des 10 dernières années.

En 2023-24, Wemby affichait le meilleur ratio contre/faute sur tir sur une saison depuis 2013-14, avec 2,53.

Cette saison, il affiche le 2e meilleur ratio de la dernière… https://t.co/OaMOcL2ns3 pic.twitter.com/pRyEgfVkBg

— Benjamin Moubèche (@BenjaminMoubech) December 22, 2024

Bonus :

Face aux Blazers il y a quelques jours, Victor Wembanyama est devenu seulement le 6e joueur de l’histoire de la NBA à réaliser une performance en 30 points et 10 contres. Il a rejoint Hakeem Olajuwon, David Robinson, Artis Gilmore, Dwight Howard et Kareem Abdul-Jabbar sur la liste. Un sacré cercle VIP.

Wembanyama n’est pas seulement une muraille en défense, il devient aussi de plus en plus injouable en attaque. Juste effrayant !

Victor Wembanyama becomes the 6th player in NBA history to record 30+ points and 10+ blocks in a game, joining:

Hakeem Olajuwon – 5x

David Robinson – 3x

Artis Gilmore – 1x

Dwight Howard – 1x

Kareem Abdul-Jabbar – 1x https://t.co/v9byXJo9xq pic.twitter.com/qcXu6W6CzD

— NBA History (@NBAHistory) December 22, 2024