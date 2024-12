Totalement à la dérive sur le début de saison, les Pacers sortent enfin la tête de l’eau. Les coéquipiers de Tyrese Haliburton restent sur cinq victoires de suite, dont la dernière cette nuit face aux Warriors. A-t-on enfin retrouvé le dernier finaliste de Conférence Est ?

Invité du dernier carré en Playoffs la saison passée, les Pacers avaient l’envie de confirmer leur nouveau statut dès la reprise. Malheureusement pour les fans de tracteur, Indiana s’est totalement raté au cours des premières semaines de régulière. Attaque bien moins tranchante, défense toujours à la peine et surtout un Tyrese Haliburton qui n’est que l’ombre du brillant joueur vu la saison dernière. Dans le sillage de son métronome, c’est tout Indianapolis qui se mettait à tousser.

Seulement voilà, après la pluie vient le beau temps et les Pacers commencent à retourner la situation. Le signal de la révolte a été une victoire convaincante sur le parquet des Sixers (au complet) il y a dix jours. Depuis, tout roule pour Indiana. Victoire contre l’équipe B des Pelicans, puis surtout un parfait 3/3 dans ce road trip à l’Ouest, à Phoenix, Sacramento et Golden State.

Certes, ces équipes ne sont pas au sommet de leur forme en ce moment mais ça n’en restait pas moins des matchs compliqués à aller gagner.

Sur cet échantillon de 5 matchs, on notera qu’Indiana n’est jamais descendu sous les 110 points, symbole d’une attaque qui retrouve du fire power. Défensivement surtout, les Pacers ont prouvé qu’ils étaient capables de mettre les mains dans le cambouis. Ces derniers jours, Rick Carlisle avait notamment vanté l’état d’esprit de Obi Toppin, “important” des deux côtés du terrain pour Indiana. Cette nuit, la défense des Pacers a réussi à garder Steph Curry en dehors du match, Baby Face finissant à seulement 10 points et 2/13 au shoot !

Autre motif de satisfaction, Tyrese Haliburton qui retrouve peu à peu la lumière. En plein doute avec son shoot en début d’exercice, Tyrese commence à trouver la cible avec efficacité. Sur la même période de 5 matchs, le meneur All-Star tourne à 19 points, 10,6 passes et près de 44% de loin (sur 9 tentative par match). Il a notamment dépassé les dix passes à quatre reprises sur les 5 matchs, avec un excellent ratio de 12 passes pour un seul ballon perdu cette nuit face aux Warriors.

À ses côtés, on retrouve un Pascal Siakam qui retrouve de la régularité avec ses 20 points par match mais surtout moins d’ascenseur émotionnel tous les soirs. Myles Turner est toujours le 3ème homme, lui qui a inscrit le dagger cette nuit face à Golden State. Longtemps absent, Andrew Nembhard joue lui parfaitement son rôle de couteau suisse des deux côtés du terrain.

De retour à l’équilibre avec 15 victoires pour 15 défaites, Indiana peut commencer à regarder vers le haut de sa conférence désormais. Pour cela, il va falloir confirmer ce regain de forme et ça tombe bien car il y a du lourd au menu pendant ces fêtes et on ne parle pas de dinde. Sur les cinq prochains matchs, Indiana va recevoir le Thunder, aller deux fois à Boston puis affronter les Bucks et le Heat, également dans le Top 8 à l’Est. Parfait pour voir de quel bois sont faits ces nouveaux Pacers.