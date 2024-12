Clairement, ça ne va pas fort à Phoenix. Les Suns ont pris cher à Denver cette nuit et Devin Booker est toujours à l’infirmerie. Reviendra-t-il pour la revanche lors du Christmas Day demain ?

Blessé face aux Pacers il y a cinq jours et forfait lors des deux derniers matchs, Booker pourrait bien passer Noël en dehors du terrain cette année.

En effet, même si le coach Mike Budenholzer a voulu prendre un ton positif concernant l’état de santé de son arrière, l’incertitude règne autour de sa participation au match Suns – Nuggets du 25 décembre.

“The reports back are positive. I think we just take it day-by-day.”

Suns coach Mike Budenholzer on Devin Booker. In Phoenix with left groin soreness.

Said he’s making good progress. Grayson Allen concussion protocol.

On having both back for Wednesday: “I have no idea.” #Suns pic.twitter.com/G4KdFmKwUL

— Duane Rankin (@DuaneRankin) December 24, 2024

“Je n’en ai aucune idée” a déclaré Coach Bud quand il a été interrogé sur la disponibilité de Devin Booker à Noël. Pour rappel, l’arrière All-Star est touché à l’aine, une blessure pas facile à gérer et qui demande la plus grande prudence pour éviter toute aggravation.

Les Suns, qui restent sur six défaites en huit matchs dont une très crade à Denver hier, ont clairement besoin d’être au complet pour survivre dans la jungle de la Conférence Ouest. Mais ce n’est pas pour autant qu’ils peuvent prendre le risque de faire jouer Booker s’il n’est pas remis à 100%.

C’est la réalité des Phoenix Suns aujourd’hui : une équipe talentueuse mais sujette aux blessures et qui possède peu de marge de manœuvre. Il disait quoi déjà Mat Ishbia en début de saison ? Ah oui, “26 équipes aimeraient à être notre place”. Pas sûr hein…

