Les Nuggets écrasent les Suns, revanche lors du Christmas Day (117-90)

Juste avant Noël, elle va faire parler du côté de Phoenix, cette défaite. Les Suns se sont lourdement inclinés à Denver, dans la première rencontre d’une double opposition. La revanche aura lieu dans l’Arizona, pour le Christmas Day. Et on espère qu’elle sera plus animée que le match de cette nuit.

On a eu bon espoir. Kevin Durant chaud d’entrée de rencontre, pour tenir des Nuggets décidés à se rattraper après la victoire sans trop de manière glanée sur le fil en prolongation, à la Nouvelle-Orléans. Mission réussie, avec cette fois l’envie de défoncer l’adversaire. À noter que Devin Booker et Grayson Allen étaient absents en raisons de blessures.

Qu’on s’entende, les Suns ont tenu une mi-temps. Un run en début de seconde période à scellé le match, qui s’est transformé en un blow out d’une mi-temps complète. On a aimé la manière avec laquelle les Nuggets ont joué : pas de pitié pour la bouffe, on mange et au lit, demain c’est en famille et on veut avoir l’esprit tranquille.

Pour Phoenix, en revanche, le revers fait mal. Le retour risque de faire cogiter pas mal dans les esprits, d’autant plus que cela crée une véritable attente supplémentaire pour le Suns – Nuggets de demain soir. Objectif ? Empêcher tout take over collectif comme celui de Denver en début de troisième quart-temps.

Nikola Jokic (32 points, 7 passes, 2 rebonds) s’est torché sur Jusuf Nurkic, le forçant à sortir après avoir commis bien trop de fautes. Michael Porter Jr a shooté à 10 sur 12 au tir, bien trop efficace pour des Suns qui ont agité le drapeau blanc très vite, malgré un micro-run en fin de 3e quart-temps qu’il convient de noter.

Revanche prévue à 4h30 pour clôturer le Christmas Day, ce 25 décembre. Avec plus d’envie, pour nous offrir un match à la hauteur de l’événement.