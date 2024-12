Les Lakers retombent dans leurs travers face aux Pistons (114-117)

Alors qu’ils restaient sur trois victoires de rang, les Lakers sont tombés de haut cette nuit face à des Pistons qui ne se sont pas privés pour aller l’emporter à L.A. (114-117)

Le triste visage des Lakers

Toujours compliqué de savoir à quoi va ressembler un match des Los Angeles Lakers mais cette fois c’était pas un grand cru, loin de là. Alors que leur défense avait été encensée depuis quelques matchs, elle n’a cette fois pas été à la hauteur avec un effort minimum de la part de la plupart des joueurs. L.A avait su tenir quatre de ses cinq derniers adversaires sous les 100 points, pour en prendre cette fois 117 face à une équipe qui n’est pourtant pas réputée pour son attaque de feu (19ème rating de NBA).

Offensivement, les Lakers n’ont pas été mieux, avec une sélection de shoot qui n’a fait qu’empirer au fil du match et une montagne de pertes de balle (18). Passe molle ou trop téléphonée, les Pistons se sont régalés pour sanctionner en contre-attaque avec leurs jeunes cannes.

L.A. a connu un gros creux en début de money time, permettant aux Pistons d’aller prendre une dizaine de points d’avance. Malgré une remontada éclair, les Angelinos ont dû rendre les armes, en ayant l’impression de s’être tirés une balle tout seul dans le pied.

Le collectif des Pistons fait la dif’, Malik Beasley a fait mal à son ex

Parlons un peu des Pistons, qui s’offrent là un joli coup puisqu’ils réalisent un sweep (2-0) cette saison face aux Angelinos. Cela n’était plus arrivé depuis 2017 ! Belle répartition du scoring du côté de Detroit avec 6 joueurs à plus de dix points et un banc qui a été très productif (52 points) et décisif. On soulignera les 21 points de Malik Beasley avec la second unit, lui qui cirait le banc y’a pas si longtemps dans le vestiaire adverse. Sans doute que le principal intéressé était motivé ce soir.

Tout juste élu joueur de la semaine à l’Est, Cade Cunningham a signé une belle feuille de stats malgré pas mal de déchet (20 points, 10 passes, 5 rebonds).

LeBron James a joué au héros.. en vain

Bien que décevants, les Lakers avaient leurs chances, même à -10 dans le money time. LeBron James a sonné la charge à coup de pénétration dans la raquette, jusqu’à ramener les siens à -3. Le King a marqué 14 de ses 28 points dans le money time. Anthony Davis pensait obtenir deux lancers pour revenir à -1 mais les arbitres décidaient d’inverser le coup de sifflet. Un tir raté des Pistons offrait néanmoins une dernière cartouche à L.A. pour égaliser. LeBron était trouvé un bon mètre derrière la ligne à 3-points mais son shoot ne faisait que heurter le cercle. Défaite frustrante.

LeBron misses the 3 with a chance to force OT

Lakers fall short to the Pistons. pic.twitter.com/Gq922BGTKV

