Cette nuit de mercredi à jeudi en NBA a malheureusement été marquée par plusieurs blessures. Jalen Brunson et Cooper Flagg ont notamment rejoint l’infirmerie alors il est temps de faire un point sur les indisponibles de la Grande Ligue.

Cooper Flagg

Une blessure qui ressemble à une petite erreur d’inexpérience et dont la responsabilité du staff médical semble engagée. L’ailier-fort des Mavericks s’était déjà fait mal à la cheville gauche contre les Brooklyn Nets lundi soir et pourtant, il n’a pas été mis au repos cette nuit face aux Nuggets. Résultat, entorse et sortie au beau milieu de la rencontre.

La mauvaise nouvelle de la nuit à Dallas, c’est évidemment la sortie de Cooper Flagg (entorse cheville gauche) 😞

L’articulation avait déjà sifflé contre les Nets. Il va falloir appuyer sur pause pour soigner ça.

La poisse des Mavs continue… pic.twitter.com/7g2lCcs5re

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 15, 2026

Jalen Brunson

Lui-aussi a des soucis régulièrement à la cheville. Contre Sacramento, le meneur de jeu dribblait tout seul avant que son pied droit ne se torde et qu’il rejoigne les vestiaires. Il est néanmoins sorti du stade sans attelle ou béquilles.

Jalen Brunson sufrió de esta torcedura de tobillo y no ha regresado del vestuario.

Esperemos que sea lo menos posible. pic.twitter.com/0S7DMXUr7g

— The Night MVP (@TheNightMVP) January 15, 2026

Bilal Coulibaly

Le Français aussi est sorti en cours de match cette nuit pour une blessure au bas du dos. Il a réagi après la rencontre auprès de Josh Robbins : « J’avais une sensation de raideur depuis quelques jours. Un faux pas n’a fait qu’empirer les choses. »

Daniel Gafford

Cooper Flagg n’a pas été le seul joueur des Mavericks a se faire mal à la cheville cette nuit. Daniel Gafford est sorti du match après avoir été touché à la droite, puis est revenu, puis ressorti à nouveau…

Daniel Gafford heads to the locker room after being looked at on the bench. He was in visible pain coming off the court. pic.twitter.com/TTltLQVNjq

— Grant Afseth (@GrantAfseth) January 15, 2026

Darius Garland

Le meneur de jeu de Cleveland s’est battu pour récupérer un ballon qui traînait, mais son pied s’est tordu dans une drôle de position et il a également quitté le terrain. Les Cavaliers ont également perdu Sam Merrill qui s’est fait mal à la main. Chez les adversaires du soir, les Philadelphia Sixers, Dominik Barlow s’est fait mal au dos suite à une chute impressionnante et a également quitté la rencontre. La nuit a été brutale en NBA !

Darius Garland will not return to Cavs-Sixers tonight after injuring his right foot while trying to scrap for a loose ball:pic.twitter.com/eaAzl3muz6

— ClutchPoints (@ClutchPoints) January 15, 2026

Trae Young

Lui ne s’est pas blessé cette nuit, mais une mise à jour de ses problèmes physiques est tombée. Selon Shams Charania, les Washington Wizards adoptent une stratégie de précaution et leur nouvelle recrue ne jouera pas avant le All-Star Break pour définitivement soigner ses douleurs au ligament collatéral médial et à au quadriceps. Nous, on pense juste qu’ils tankent un maximum.

Nikola Jokic

Update également autour du cas du Triple MVP. Il a repris les entraînements sur le parquet et semble être dans les temps de passage normaux. Le Joker devrait revenir sur les parquets « à la fin de ce mois » toujours selon Shams Charania.