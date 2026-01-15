Petite nuit pour nos sept français de la nuit en NBA. Alex Sarr et Bilal Coulibaly ont quitté le terrain prématurément, Nolan Traoré a été maladroit, seul Maxime Raynaud sort du lot. On fait le point !

Les résultats de la nuit :

Pacers – Raptors : 101-115 (stats)

: 101-115 (stats) Sixers – Cavaliers : 107-133 (stats)

: 107-133 (stats) Bulls – Jazz : 128-126 (stats)

– Jazz : 128-126 (stats) Pelicans – Nets : 116-113 (stats)

– Nets : 116-113 (stats) Mavericks – Nuggets : 109-118 (stats)

: 109-118 (stats) Kings – Knicks : 112-101 (stats)

– Knicks : 112-101 (stats) Clippers – Wizards : 119-105 (stats)

Nolan Traoré

Nolan a eu 19 minutes de temps de jeu ce soir et termine à 5 points à 2/8 au tir dont 1/5 de loin, 1 rebond et 1 passe dans la défaite des Nets face aux Pelicans.

Nolaaaaaaaan pic.twitter.com/IerI9cHObk

Alex Sarr & Bilal Coulibaly

Petite nuit pour nos deux frenchies de Washington qui aura duré moins d’une mi-temps. Bilal Coulibaly a quitté les siens sur blessure au bout de 9 min (3 points et 2 rebonds), son confrère au bout de 13 min (4 points, 1 rebonds, 1 passe et 2 contres) pour deux fautes techniques.

Si vous ne voyez pas Alex Sarr c’est « normal », il a pris une deuxième faute technique et a été expulsé du match pour avoir… fait rebondir le ballon trop haut sur un petit geste de frustration 🙃pic.twitter.com/BxeZmtm2N0

Guerschon Yabusele, Pacôme Dadiet & Mohamed Diawara

7 minutes de jeu cumulées pour nos trois soldats tricolores. Guerschon termine à 2 points et 3 rebonds en 5 minutes. En 2 minutes Mohamed Diawara aura eu le temps de prendre 2 rebonds.

Maxime Raynaud

Mad Max termine à 10 points (4/6 au tir, dont 0/1 de loin et 2/2 aux lancers) et 4 rebonds en 26 minutes.

Le programme de ce soir :