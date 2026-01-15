Résumé NBA de la nuit : les Kings visent les Playoffs
Le 15 janv. 2026 à 07:13 par Hisham Grégoire
Sept rencontres dans une nuit plutôt calme en NBA. La soirée aura été sponsorisée par le SAMU avec beaucoup de sorties sur blessures (Jalen Brunson, Cooper Flagg, Bilal Coulibaly et Daniel Gafford). Le gros carton de la nuit est signé Brice Sensabaugh (43 points) face aux Bulls. C’est votre résumé NBA de la nuit !
Les résultats de la nuit :
- Pacers – Raptors : 101-115 (stats)
- Sixers – Cavaliers : 107-133 (stats)
- Bulls – Jazz : 128-126 (stats)
- Pelicans – Nets : 116-113 (stats)
- Mavericks – Nuggets : 109-118 (stats)
- Kings – Knicks : 112-101 (stats)
- Clippers – Wizards : 119-105 (stats)
Ce qu’il faut retenir
- Les 35 points de Donovan Mitchell font craquer des Sixers bien trop maladroits (36/89 au tir soit 40% et 12/43 de loin soit 27%).
- Grâce à un gros premier acte (39-18), aux 30 points de Brandon Ingram et aux 26 points, 7 rebonds et 13 passes de Scottie Barnes, les Raptors font tomber les Pacers. En face, Pascal Siakam termine à 26 points et 10 rebonds.
- Brice Sensabaugh a sorti son record en carrière en sortie de banc face aux Bulls, mais ce ne fût pas suffisant pour s’imposer dans l’Illinois.
- Trey Murphy III (34 points, 9 rebonds, 5 passes, 2 interceptions et 1 contre) offre la victoire aux Pelicans face aux Nets. Zion Williamson vient compléter la feuille en finissant à 25 points, 6 rebonds, 2 passes, 1 interception et 2 contres.
- Les 55 points du duo Jamal Murray-Aaron Gordon permettent aux Nuggets de s’imposer face aux Mavericks. Côté Dallas, les texans ont dû composer sans Cooper Flagg, sorti sur blessure avant la mi-temps. Naji Marshall a pris le relai avec 24 points.
- Les Kings ont largement surpassé les Knicks du début à la fin de la rencontre. Jalen Brunson est sorti sur blessure dans le premier quart-temps et n’est jamais revenu. Sacramento s’offre sa troisième victoire consécutive.
- Les Clippers s’imposent face aux Wizards avec 55 points du tandem Kawhi Leonard-James Harden. Bilal Coulibaly est sorti sur blessure en début de rencontre et Alex Sarr s’est fait expulsé pour deux fautes techniques dans le deuxième acte.
Le highlight de la nuit :
43 PTS OFF THE BENCH?? 🤯
Brice Sensabaugh CAREER NIGHT 🔥 pic.twitter.com/yWXIzkXjFv
— Bleacher Report (@BleacherReport) January 15, 2026
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
À retrouver sur le compte du Lab
Le programme de ce soir :
- 20h : Magic – Grizzlies
- 1h : Pistons – Suns
- 1h30 : Heat – Celtics
- 1h30 : Rockets – Thunder
- 2h : Spurs – Bucks
- 2h30 : Mavericks – Jazz
- 4h : Blazers – Hawks
- 4h : Warriors – Knicks
- 4h30 : Lakers – Hornets
Tags : Résumé NBA de la nuit