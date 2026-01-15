Brice Sensabaugh a sorti un match complètement lunaire face aux Bulls : 43 points à 15/22 au tir dont 5/10 du parking et un parfait 8/8 aux lancers en 34 minutes. Une performance de haut niveau en sortant du banc… sauf que, dans le chaos général, Chicago a quand même arraché la victoire 128-126.

Le plus fort, c’est que le carnage a commencé dès le premier quart-temps, comme si le gars avait décidé de speedrun son match. Sensabaugh claque 21 points dans le premier acte, record NBA pour un remplaçant depuis que la stat est suivie (1996-97) : 8 tirs rentrés sur 9 dont 3/3 derrière l’arc, et tout ça en (seulement) 7 minutes sur le parquet. Voilà, merci, bonsoir.

Et il n’a pas ralenti à la pause. L’ailier de 22 ans arrive à 28 points à la mi-temps, à deux unités seulement du record du Jazz sur une première mi-temps (Rodney Hood et ses 30 points en 2016). Même quand Utah ne fait pas une saison tranquille, il y a au moins un gars capable de transformer une soirée random en attraction principale.

Pour l’épauler, Keyonte George vient ajouter 25 points et 7 passes avec notamment des gros lancers récupérer en fin de match… mais ce ne fut pas suffisant pour venir à bout des locaux.

Sauf qu’en face, Chicago a répondu avec du lourd aussi, et ça a fini en bagarre de scoreurs plutôt qu’en conte de fées. Nikola Vucevic a posé sa propre masterclass : 35 points, 7 rebonds et 5 passes, pendant que les Bulls arrosaient à longue distance (17 tirs à 3-points rentrés) et trouvaient du soutien sur la ligne arrière, notamment avec Ayo Dosunmu (15 points, 6 passes). Dans un match à deux points d’écart, le moindre run te change la soirée.

Pour Sensabaugh ce record en carrière arrive en cassant son précédent (34 points, signé le 4 janvier à Miami). Le Jazz n’a pas gagné, mais il a peut-être récupéré un vrai plan B offensif : un mec capable de sortir du banc et de mettre le feu sans prévenir.

Utah repart avec une défaite mais entre le match à Miami et celui de ce soir face aux Bulls, le Jazz aurait-il une pépite entrain d’émerger en sortie de banc ? Seul le temps pourra nous le dire.