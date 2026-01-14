Dell Curry aura son maillot retiré chez les Hornets, le 19 mars prochain

Père de Stephen Curry mais surtout sniper et grand visage des Hornets durant les années 90, Dell Curry aura son maillot retiré chez les Hornets au mois de mars prochain. Une reconnaissance pour l’une des gloires de la franchise.

À ceux qui se demanderaient qui est Dell Curry, sachez qu’au delà du statut de paternel du meilleur shooteur de tous les temps, il est aussi un ex-joueur NBA redoutable, particulièrement derrière l’arc. Les chiens ne font pas des chats, comme dirait l’autre.

The Charlotte Hornets are retiring Dell Curry’s No. 30 jersey on March 19, sources tell ESPN. Curry, the 1994 Sixth Man of the Year, ranks second in points in franchise history and spent 10 of his 16 NBA seasons in Charlotte (1988-98). He currently serves as a team ambassador. pic.twitter.com/coSL3ntP5a

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 14, 2026

Chez les Hornets, pour qui il a joué durant la quasi-intégralité des années 90, il a marqué durablement les livres d’histoire de la franchise, et est toujours aujourd’hui le joueur ayant disputé le plus de matchs sous la tunique turquoise de l’histoire, ainsi que son 2e meilleur marqueur. Très efficace en sortie de banc, il est nommé meilleur sixième homme de l’année en 1994.

Toujours intégré à l’organigramme de l’équipe, pour qui il est ambassadeur actuellement, Dell verra donc les Hornets rendre hommage à cet héritage, et le maillot floqué du numéro 30 (ça ne s’invente pas) sera ainsi retiré le 19 mars prochain, à l’occasion de la réception du Magic à Charlotte. La vidéo d’annonce par Eric Collins, célèbre commentateur de la franchise, est d’ailleurs particulièrement émouvante.

The Charlotte Hornets staged an elaborate interview with Dell Curry, at the end of which Eric Collins surprised him with the news that the team is retiring his jersey… 🥹 pic.twitter.com/Ev0KEYTiJ6

— r/CharlotteHornets (@HornetsReddit) January 14, 2026