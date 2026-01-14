Programme NBA : les Sixers se frottent aux Cavaliers à 1h

Pas la nuit la plus passionnante du monde ce soir, en NBA. Néanmoins, on aura quand même droit à un joli duel à l’Est, entre Sixers et Cavaliers. C’est l’heure de faire un petit point !

Le programme de ce soir :

1h : Pacers – Raptors

1h : Sixers – Cavaliers

2h : Bulls – Jazz

2h : Pelicans – Nets

3h30 : Mavericks – Nuggets

4h : Kings – Knicks

4h30 : Clippers – Wizards

L’affiche de la nuit : Sixers – Cavaliers

Des Cavaliers en difficulté, des Sixers qui sont dans leurs clous. Un duel opposant deux équipes aux dynamiques bien différentes, mais un duel qui n’en reste pas moins l’une des grandes affiches de l’Est cette saison, sur le papier. On attend des Cavaliers des principes collectifs mieux établis, un peu de cohérence dans les rotations et pitié, pas d’Evan Mobley au poste de pivot. Côté Sixers, gros match de Tyrese Maxey attendu, ça risque de chier !

Mais aussi…