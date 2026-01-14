Programme NBA : les Sixers se frottent aux Cavaliers à 1h
Le 14 janv. 2026 à 20:18 par Nicolas Vrignaud
Pas la nuit la plus passionnante du monde ce soir, en NBA. Néanmoins, on aura quand même droit à un joli duel à l’Est, entre Sixers et Cavaliers. C’est l’heure de faire un petit point !
Le programme de ce soir :
- 1h : Pacers – Raptors
- 1h : Sixers – Cavaliers
- 2h : Bulls – Jazz
- 2h : Pelicans – Nets
- 3h30 : Mavericks – Nuggets
- 4h : Kings – Knicks
- 4h30 : Clippers – Wizards
L’affiche de la nuit : Sixers – Cavaliers
Des Cavaliers en difficulté, des Sixers qui sont dans leurs clous. Un duel opposant deux équipes aux dynamiques bien différentes, mais un duel qui n’en reste pas moins l’une des grandes affiches de l’Est cette saison, sur le papier. On attend des Cavaliers des principes collectifs mieux établis, un peu de cohérence dans les rotations et pitié, pas d’Evan Mobley au poste de pivot. Côté Sixers, gros match de Tyrese Maxey attendu, ça risque de chier !
Mais aussi…
- Les Raptors ont une seule mission : défoncer les Pacers.
- Chicago reçoit le Jazz, mais sait-on jamais avec cette équipe des Bulls…
- Pelicans – Nets, ça sent bon les Playoffs tout ça (non).
- Cooper Flagg reçoit une formation importante de l’Ouest, bien qu’amputée de ses meilleurs éléments.
- New York se balade en Californie, rendez-vous chez Maxime Raynaud cette nuit !
- Nicolas Batum et les Clippers reçoivent Alexandre Sarr, Bilal Coulibaly et toute leur bande en clôture de soirée.
Tags : Programme NBA