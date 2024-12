Huitième victoire de rang pour le Thunder (la finale de la NBA Cup ne compte pas), qui s’offre les Wizards grâce à un Shai Gilgeous-Alexander en mode MVP. Avec 41 points et un match bien complet, SGA a bien mérité ses fêtes en famille.

Certains diront qu’il ne s’agit que des Wizards en face, mais Washington n’était pas venu à Oklahoma City en touriste. Dans le sillage d’un Jordan Poole offensif (31 points), D.C. a longtemps tenu tête au Thunder dans son antre. OKC s’est néanmoins fait respecter grâce à un money time totalement maitrisé, avec Shai Gilgeous-Alexander pour placer le dernier clou dans le cercueil des Wizards.

La superstar canadienne du Thunder a planté 14 de ses 41 points dans ce dernier acte, dont 9 points en deux minutes pour mettre Washington bien loin dans le rétro et détruire tout suspense. Toujours aussi smooth et fluide en attaque, SGA n’en oublie pas la défense avec des mains baladeuses de tous les côtés pour aller voler ou contrer des ballons.

Feuille de stats finale : 41 points, 9 rebonds, 3 passes, 3 interceptions, 3 contres, à 14/25 au tir. Un match de MVP pour celui qui sera dans la discussion jusqu’au bout. C’est le second match à plus de 40 points de la part de Shai cette saison, après une pointe à 45 points face aux Clippers en novembre. Avec 23 victoires pour 5 défaites, le Thunder roule pour le moment sur la Conférence Ouest et détient le second meilleur bilan de toute la NBA, seulement devancé par les Cavs.