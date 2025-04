Dans la rencontre opposant les deux premiers de la Conférence Ouest ce vendredi, à savoir Oklahoma City et Houston, Dillon Brooks ne sera pas de la partie car suspendu par la NBA.

Si vous n’étiez pas au courant, sachez que quand vous prenez votre 16e faute technique de la saison, vous êtes automatiquement suspendu un match par la Ligue.

Pas de bol pour Dillon Brooks, ça tombe sur celui contre le Thunder ce soir.

Le bulldog des Rockets a en effet pris sa 16e technique en faisant une “Draymond” lors de la dernière rencontre des Rockets face au Jazz (victoire 143-105, autant dire que ça valait le coup…), et ratera donc le choc face à Oklahoma City à Houston. Brooks espérait voir la NBA annuler cette technique après revisionnage de l’action mais la Ligue a dit niet. Sa réputation sulfureuse n’a pas dû aider sa cause si vous voulez notre avis.

Dillon Brooks appears to kick Collin Sexton in the groin or midsection. After review, Dillon gets a technical.

That’s his 16th tech. He will now be suspended a game, likely missing Friday’s game against OKC. pic.twitter.com/IbUiuqBc34

— ClutchFans (@clutchfans) April 3, 2025

On imagine que Dillon Brooks doit bien rager, lui qui aurait adoré se frotter à son compatriote Shai Gilgeous-Alexander. Plus globalement, les Rockets perdent là l’une de leurs meilleures armes de dissuasion, alors qu’ils vont passer un gros test contre la meilleure équipe de toute la NBA.

Source texte : NBA