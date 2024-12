Victor Wembanyama et Guerschon Yabusele ont joué l’un contre l’autre, c’était plaisant !

Avec les éléments de contexte particuliers de ce début de match entre Sixers et Spurs, le scénario de la rencontre a fait que c’est Guerschon Yabusele qui s’est farci Victor Wembanyama et réciproquement. Une opposition 100% française qui a donné quelques highlights, car les deux tricolores ont réalisé des (très) bons matchs.

L’un qui contre l’autre, l’autre qui marque sur l’un. Des airs de championnat de France, cette nuit à Philadelphie. Entre un Andre Drummond et un Joel Embiid qui ont tous deux pété un boulon et été expulsés (ou presque, la vidéo est hilarante), c’est Guerschon Yabusele qui a été envoyé en mission sur Victor Wembanyama. Et les images sont succulentes.

De retour en situation d’entraînement durant les Jeux Olympiques 2024, il ne fallait que ça pour emplir nos coeurs de joie à quelques heures de Noël. Un contexte qui n’a pas forcé les deux Français à se faire de cadeau. Dans un sens, comme dans l’autre.

If anyone knows how to play against Wembanyama… it’s fellow Frenchman Guerschon Yabusele.

Now in place of Embiid, Yabusele with 15 points, including three 3s.

Sixers up 70-58 midway through the third.

Au final ? Victor Wembanyama termine avec 26 points, 9 rebonds, 8 contres et 4 passes à 9/19 au tir dont 6/13 à 3-points. Guerschon Yabusele termine lui à 17 points, 4 rebonds, 2 passes, 4 interceptions à 4/8 au tir dont 3/5 à 3-points. Deux belles performances qui continuent de faire rayonner la France en NBA, même si à la fin, c’est bien Tyrese Maxey qui a mis le couvercle sur la rencontre. Allez, on prend quand même !