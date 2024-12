Superbe match cette nuit à Philadelphie, entre deux équipes à la dynamique bien différente. Des Sixers en manque de victoires recevaient des Spurs qui commencent à les enchainer, avec parmi les personnages principaux deux Français en pleine forme. Évidemment qu’on a regardé, évidemment qu’on va vous raconter.

Pour vivre un bon moment de basket il faut les bons ingrédients. Et comme on est à la veille de Noël avec toutes les bonnes bouffes qui vont s’imposer, voici donc le résumé de ce Sixers – Spurs façon recette de cuisine. Munissez-vous d’un saladier, mélangez tout ça et bonne lecture.

Pour un plat à la saveur prononcée vous aurez donc besoin de ceci :

Première mi-temps, Victor Wembanyama est compliqué à freiner, sans blague. Nick Nurse lui envoie Andre Drummond sur le paletot, pourquoi pas, mais ce dernier parle un peu trop et se prend une faute technique. 30 secondes plus tard il prend la deuxième, pète un câble tout comme son coach, et après review les arbitres se rendent compte de ce que nous avions vu dès le départ devant notre écran : ce grand gus de Victor s’est juste pris les pieds tout seul dans le tapis. Wemby est sanctionné de flopping, Andre Drummond réintégré au débat, une soirée qui commence sur les chapeaux de roue.

Toute la séquence est lunaire.

« He’s soft » + expulsion de Drummond + les arbitres qui RAPPELLENT Drummond, annulent son expulsion et filent un flopping à Wemby.

pic.twitter.com/YjYFJytRZi

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 24, 2024

Une exclusion

Quelques minutes plus tard, Joel Embiid renverse Victor Wembanyama et il est sanctionné d’une faute offensive. Syndrome du personnage principal, Joel s’énerve à son tour et se fait à son tour expulser, cette fois-ci de manière tout à fait logique. Dommage, Jojo avait mis un maillot de Team USA et avait commencé la soirée en nous faisant marrer, décidément cette saison reste bien compliquée pour le MVP 2023.

Joël Embiid expulsé + PÉTAGE de câble 😳 pic.twitter.com/xo152g1IjR

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 24, 2024

Un bras de fer à la Française

Avec un Joel Embiid à la douche et un Andre Drummond sur qui on ne peut pas trop compter à part pour se marrer, qui est-ce qui va devoir jouer les sauveurs ? Guerschon Yabusele évidemment ! Superbe réaction du Français après l’exclusion de Joel Embiid, du gros tir à 3-points, du gros tomar, et globalement le rôle du troisième homme des Sixers en compagnie de Tyrese Maxey et Paul George. Pendant ce temps Victor Wembanyama fait du sale, il fait du Victor Wembanyama. 7 contres à la mi-temps, un énorme enchainement de tirs à 3-points pour attaquer la deuxième, et au final un superbe duel entre les deux, bien souvent collés l’un à l’autre en attaque comme en défense. 26 points, 9 rebonds et 8 contres pour celui qui a été nommé hier Joueur de la semaine pour la première fois de sa carrière, 17 points, 4 rebonds et 4 steals pour celui qui est devenu bien plus qu’un Ours Dansant. On dit comment déjà ? Ah oui, “C’est la France, frère”.

Voici les 7 contres de Wemby à la mi-temps.

Oui, à la mi-temps. pic.twitter.com/mmNAxZAaMf

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 24, 2024

Un mec clutch

Ça aurait pu être Victor ou Guerschon. Ça aurait pu être Julian Champagnie et on ne plaisante même pas. Au final le champion du jour se nomme… Tyrese Maxey. T-Max a fait la fin de match, clairement, et son 32/10/8/3 ne traduit pas assez son poids dans le money time. Interceptions bien clutch, vitesse de la lumière atteinte en contre-attaque, énorme three pour donner la win à Philly et leadership assumé, quand le franchise player attendu était déjà douché en train de ruminer. Une victoire qui fait beaucoup de bien aux Sixers, et des Sixers qui savent très bien à qui dire merci.

TYRESE. MAXEY. pic.twitter.com/Of8kwyDMhv

— Philadelphia 76ers (@sixers) December 24, 2024