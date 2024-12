Quelques heures seulement après avoir appris que Moe Wagner avait terminé sa saison, le Magic a posé un statement de plus au petit jeu de la résilience. Victoire face aux Celtics après avoir été menés de 15 points à la mi-temps. Ils ne lâcheront rien.

Si côté Boston Jayson Tatum manquait à l’appel, voici la liste des joueurs qu’il manquait à Orlando :

Paolo Banchero, Franz Wagner, Moe Wagner, Penny Hardaway, Shaquille O’Neal, Mickey, Minnie.

On exagère à peine mais on se remet tout juste à Orlando de la terrible nouvelle (les croisés pour Moritz), alors que les deux leaders de la franchise Paolo Banchero et Franz Wagner manquent toujours à l’appel. Malgré tout ? On note depuis quelques semaines une sacrée résilience chez les joueurs du Magic, inversement proportionnelle à la suffisance parfois démontrée par les champions en titre de Boston. On est comme ça nous, on tire sur l’ambulance.

Cette nuit ? Le traditionnel début de match en bombe de Jaylen Brown, des Celtics qui prennent la mesure de la bête blessée, jusque-là rien d’anormal. Puis la deuxième mi-temps arrive et les hustlers floridiens préchauffent. Jalen Suggs et Cole Anthony sont deux merveilleux roquets, Goga Bitadze un doberman parfait, Trevelin Queen est un chien abandonné et, sous ses airs de premier de la classe, Tristan Da Silva mort également, surtout dans le money time. La métaphore est trouvée, on ne compare pas ces gars-là à des clébards, on dit juste qu’on a ici une équipe de DAWGS qui emmerdent tout le monde mais pas nous, car en pleine saison régulière parfois bien soporifique, eux ne lâchent jamais le nonosse.

C’est donc par ce biais qu’une fois de plus le Orlando Magic a pu “play the song” en Floride, non sans avoir allumé quelques mèches en fin de match (Goga Bitadze qui veut mettre une fourchette à Kristaps Porzingis, pourquoi pas), mais c’est aussi comme ça qu’un groupe nait. Dans l’adversité, dans la difficulté. Ce matin le Magic est solidement installé dans le Top 4 de l’Est, le tout en ayant joué toute la saison avec environ 15% de ses forces vives. Prenez en de la graine.

TRISTAN DA SILVA ICES IT 🧊

MAGIC WIN! pic.twitter.com/456bKlAYNY

— NBA (@NBA) December 24, 2024