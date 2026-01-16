NBA Europe : Adam Silver confirme des discussions avec le Real Madrid

Le projet NBA Europe avance mais Adam Silver freine des deux pieds sur l’emballement. À Berlin hier soir à l’occasion des NBA Global Games, le boss de la NBA confirme que des discussions existent avec le Real Madrid et d’autres clubs espagnols, tout en prévenant d’entrée : cette ligue ne va pas devenir une machine à cash du jour au lendemain.

Adam Silver a voulu couper court au fantasme d’une « NBA Europe qui imprimerait des billets dès la première saison ». Pour le commissioner, le modèle économique ressemble davantage à un lancement progressif qu’à une machine déjà huilée. Le message est clair et assumé :

« Il faudra du temps avant qu’elle ne gagne de l’argent. »

Sur la partie sport-business, Silver confirme que la NBA discute bien avec plusieurs clubs dont le célèbre Real Madrid, au cœur de rumeurs annonçant un rapprochement sérieux entre Les Merengue et la NBA Europe (voir plus bas). Néanmoins, rien ne ressemble encore à une invitation officielle : la ligue avance en mode étude de marché, analyse les profils, les conditions et le niveau d’engagement des clubs concernés. Le boss de la NBA en profite également pour en placer une petite pour l’EuroLeague, plus prestigieuse ligue européenne :

🎙️ Adam Silver à propos de la NBA Europe, en direct du NBA Berlin Game :

“Si nous pensions que l’EuroLeague et son engagement des fans était au maximum possible, nous n’aurions pas investi autant de temps dans ce projet.”

pic.twitter.com/VUpu2MzUK2

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 15, 2026

Et l’EuroLeague, justement.

Cette dernière avait commencé à montrer des signes de crispation vers sa voisine outre-Atlantique : il y a quelques jours, elle a en effet prévenu son homologue américain que des poursuites judiciaires étaient possibles si la NBA venait à contacter des équipes déjà engagées en EuroLeague. Cependant, Adam Silver ne veut pas transformer le dossier en champ de bataille public et affirme qu’une opposition frontale n’est pas obligatoire :