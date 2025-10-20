NBA Europe : l’ASVEL et l’Euroleague vers un divorce inévitable ?

L’ASVEL semble prête à tourner une page majeure de son histoire européenne. Entre menaces d’exclusion de l’Euroleague, réflexion stratégique et création prochaine de la NBA Europe, le club de Tony Parker arrive à un tournant. Enquête sur une transition qui semble déjà amorcée.

En 2019, la wild card EuroLeague avait des airs de rêve éveillé (Une “wild card”, c’est une invitation directe accordée par la ligue, sans qualification sportive, offerte à certains clubs jugés stratégiques). Villeurbanne retrouvait l’élite européenne, les affiches contre le Real, Barcelone ou Milan, et l’odeur du très haut niveau.

Six saisons plus tard, le constat est moins doré : aucun Play-off, un budget limité et une place durable dans la deuxième moitié du classement. Les ambitions restent intactes mais la ligue, elle, a changé de braquet.

Depuis la mise en place du nouveau règlement économique 2025-26, chaque club d’Euroleague doit aligner une masse salariale minimale équivalente à 30 % du revenu moyen des grosses cylindrées, à savoir environ 5,85 M €. L’ASVEL tourne autour de 4,5 à 5,5 M € selon les estimations disponibles : juste en dessous de la ligne de flottaison.

Traduction : l’ASVEL peine à répondre aux demandes financières de l’Euroleague et est carrément menacée d’expulsion.

Les signaux convergent : l’ASVEL envisagerait de quitter l’Euroleague à l’été 2026, date de fin de sa licence temporaire. Pas d’explosion publique, pas de clash, juste une porte qui se referme doucement.

Pour l’heure, silence radio du club comme de la ligue. Aucun communiqué, aucune déclaration officielle, seulement des recoupements, des rapports, et un contexte qui parle de lui-même. Néanmoins, les différents bruits de couloir tendent vers le même scénario : celui d’un départ en juin 2026. Et c’est là que la rumeur prend des airs de plan à long terme.

Le plan évoqué, ce serait – selon les sources du Progrès – de basculer vers la Basketball Champions League (BCL), compétition FIBA plus ouverte et économiquement plus tenable. Une transition progressive qui pourrait représenter une première étape avant un possible repositionnement dans un futur projet NBA Europe.

Pour rappel, la NBA Europe est un projet de ligue continentale sous la bannière NBA et en partenariat avec la FIBA, qui rassemblerait des clubs européens (16 sont prévus au total, dont 12 franchises permanentes) sous licence officielle et qui pourrait être lancée autour de 2027-28. Les contours de cette nouvelle ligue restent encore à définir, mais l’ASVEL de Tony Parker a déjà été citée parmi les équipes prêtes à faire le grand saut entre l’Euroleague et la NBA Europe.

Pour Villeurbanne, l’intérêt semble clair : rejoindre un nouveau modèle pour mieux se développer sportivement et économiquement.

Ce qui se joue autour de l’ASVEL dépasse largement les frontières du Rhône. Depuis plusieurs années, le basket européen est fracturé entre deux visions : celle de l’Euroleague, ligue privée et fermée, et celle de la FIBA, qui défend le mérite sportif à travers la Basketball Champions League.

Les deux structures n’ont ni la même logique, ni les mêmes priorités. L’Euroleague vise la stabilité économique et les partenariats à long terme ; la FIBA privilégie un modèle ouvert et fédéral.

Dans cette bataille, plusieurs clubs de haut niveau – Valence, Bologne, Zalgiris, Alba Berlin – se retrouvent dans la même position que l’ASVEL : coincés entre deux mondes, trop grands pour l’un, pas assez puissants pour l’autre. À force de vouloir ressembler à la NBA, l’Euroleague a fini par adopter son exigence sans en maîtriser les moyens.

Pour l’instant, tout le monde garde le silence. Aucune décision officielle, aucune annonce publique. La licence de l’ASVEL court jusqu’à juin 2026, et la ligue n’a prononcé ni sanction ni exclusion. Mais les signaux sont là, et le scénario le plus crédible reste celui d’une sortie propre à la fin de la saison prochaine. Avec les yeux rivés sur la NBA Europe.

