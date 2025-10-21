Hier soir marquait le gong final pour signer des extensions de contrat en NBA et quelques cracks ont vu leur compte en banque prendre un bon coup de boost. Zoom rapide sur trois belles signatures, avant le début de la saison… ce soiiiiiiiiiiiir !!!

A quelques heures de la reprise de la saison régulière, tentons de cacher notre JOIE, certains jeunes crackitos ont mis la daronne à l’abri hier soir. Honneur à un finaliste NBA, Aaron Nesmith, qui repart pour deux ans de plus à 20 potatoes la saison tout de même. On parle d’un titulaire, two-way player (attaque + défense), solide en Playoffs et même en Finale NBA donc tout roule pour le joueur drafté à la base par les Celtics.

Indiana Pacers forward Aaron Nesmith has agreed to a two-year, $40.4 million contract extension with the franchise through the 2028-29 season, plus a trade kicker, agent Mike Lindeman of Excel Sports Management tells ESPN. Pacers give Nesmith the max allowed salary via extension. pic.twitter.com/c5zUYN3yj6

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 21, 2025



On enchaine avec un autre gamin qui a fait ses preuves puissance 1000 la saison dernière, Dyson Daniels, All-Defensive 1st Team et Meilleure Progression de NBA la saison passée, rien que ça. 14 points, 4 rebonds, 6 passes et surtout 3 steals de moyenne pour un mec qui a fait péter pas mal de records en termes d’interceptions, ça fait donc 100 millions de biffetons sur 4 ans, parce que tout bon travail mérite très bon salaire en NBA, et l’international australien a été intenable en 2024-25.

Breaking: Atlanta Hawks All-Defensive guard Dyson Daniels has agreed to a four-year, $100 million rookie contract extension with the franchise, sources told @ShamsCharania.

Get breaking news alerts from Shams Charania through the ESPN app https://t.co/Vy9NIoK9HT pic.twitter.com/qgjzBss7XA

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) October 20, 2025



On termine avec un autre arrière, un autre jeune, lui aussi titulaire d’une équipe ambitieuse : Christian Braun. Le n°21 de la Draft 2022 et champion NBA en 2023 a passé un cap la saison passée en devenant titulaire à Denver et a vu sa moyenne de points doubler pour dépasser la quinzaine quotidienne. Cricri c’est le turfu chez les Nuggets, alors on part sur 125 millions de confettis sur 5 ans, là c’est pas la daronne à l’abri c’est carrément les 4 prochaines générations de Braun.

Denver Nuggets guard Christian Braun has agreed to a five-year, $125 million rookie contract extension with the franchise, agent Bill Duffy of WME Basketball tells ESPN. pic.twitter.com/juTdk92le9

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 20, 2025



Trois signatures malignes et quoiqu’on en dise à des prix au mieux mérités, au pire raisonnables. A noter que pour cette deadline certains joueurs notables n’ont pas eu la prolongation espérée et deviendront donc free agent l’été prochain. Pour la liste ci-dessous la saison à venir aura donc une importance certaine. Et nous ? Bah on se retrouve ce soir pour le top départ de cette saison 2025-26 !

Notable players who will now become restricted free agents in 2026 after not agreeing to a rookie-scale extension with their teams:

Jaden Ivey

Bennedict Mathurin

Tari Eason

Jeremy Sochan

Jalen Duren

Mark Williams

Walker Kessler

Peyton Watson

Ochai Agbaji pic.twitter.com/KqrYGxm9pN

— Evan Sidery (@esidery) October 20, 2025