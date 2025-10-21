Superbe nouvelle hier soir puisqu’on a appris que le Français Mohamed Diawara avait signé un contrat garanti avec les Knicks. Probablement pour jouer davantage en G League qu’en NBA dans un premier temps, mais la porte est ouverte !

Après Guerschon Yabusele et Pacôme Dadiet, un troisième français évoluera donc à New York cette saison. Une nouvelle assez incroyable, et si seul Guerschon a pour le moment sa place garantie dans le groupe de base de Mike Brown, Mo aura comme Pacôme sa chance de se montrer dans la salle la plus connue au monde !

Another step for #MazSportFamily

Mohamed Diawara, 51st pick in the 2025 NBA Draft, signs a standard NBA contract.

Developed in Paris, shaped through Poitiers and Cholet, and crowned 2024 U20 European Champion, his journey now continues on basketball’s biggest stage. 🙌🏾 pic.twitter.com/AiHGKO8b6J

— Maz Sport Agency (@MazSportAgency) October 20, 2025



Drafté en 51 – santé – par les Knicks, l’ancien Choletais va donc officiellement basculer dans le grand monde comme l’ont annoncé ses représentants hier. Mo pourrait être testé en G League dans un premier temps mais les flashs montrés entre la Summer League et la pré-saison font de lui un prospect intéressant, two-way player, energizer, encore un peu brut mais dur au mal, tout ce que kiffe le public du Garden. Un Madison Square Garden qui pourrait donc, certains soirs, avoir droit à une triplette de Français sur le banc et/ou le parquet, une preuve de plus s’il en fallait une de la place de la France aujourd’hui en NBA.

Avec New York ou Westchester peu importe, hâte de voir Mohamed devenir un des chouchous de la fanbase des Knicks. Ah oui, et vive la France bondiou.