Reprise de la saison NBA ce soir et les bonnes nouvelles s’enchainent. La dernière en date ? Ja Morant sera en tenue demain soir avec les Grizzlies, apparemment remis de sa blessure à la cheville. Bref, on connait déjà le n°1 du Top 10 jeudi matin.

Comment on disait en 2015 déjà ? Ah oui : « Y’a des news qui donnent le smile ».

Blessé à la cheville il y a deux semaines environ, on avait un doute sur la présence du phénomène Ja Morant à la reprise. Doute dissipé hier par le clan Morant, alléluia.

BREAKING : Ja Morant will play on opening night for the Grizzlies against the Pelicans.

Habitué à l’infirmerie à force de jouer comme un martien et de sauter tel un Marsupilami, Ja Morant a connu une saison quasi blanche en 2023-24 et a manqué 32 matchs la saison passée, la faute également à un comportement jugé inapproprié par la NBA, sur les réseaux sociaux et dans ses célébrations notamment. Avec un Ja en pleine possession de ses moyens et focus sur le basket les Grizzlies restent des contenders à l’Ouest et deviennent automatiquement une équipe à surveiller, au cas où le meneur aille tripoter le haut de la planche sur une contre-attaque.

Premier match demain soir face aux Pelicans de Zion Maigrisson, et c’est déjà un must watch, RIP les cercles.