La NBA pouvait difficilement faire mieux. Ce soir à 1h30, pour la reprise officielle de la saison, le Thunder d’Oklahoma City reçoit les Rockets de Houston, et le programme est al-lé-chant. Preview !

C’est la tradition, le premier soir de la saison régulière est synonyme de remise de bagues pour les champions NBA sortants, avec tribute videos et tout le bazar. Connaissant les zinzouilles du Thunder on risque de passer un moment détente, parfait pour le top départ d’une saison qui s’annonce passionnante. Ce soir le Paycom Center sera plein à craquer, cool, mais moins cool par contre… le roster du Thunder sera déjà assez amoindri puisque Kenrich Williams, Isaiah Joe, Nikola Topic et surtout Jalen Williams (poignet) manqueront à l’appel pour ce season opener.

Thunder star Jalen Williams is not on the active roster for the season opener as he continues to recover from summer wrist surgery.

The Thunder have not publicly discussed specifics regarding Williams’ timetable, but he is not expected to miss an extended stretch.

— Tim MacMahon (@BannedMacMahon) October 20, 2025



La teuf en début de soirée donc, mais derrière il y aura bien un match et un vrai match, puisque ce sont les Rockets qui se tapent le privilège d’être les premiers hôtes des champions en titre. Si Shai Gilgeous-Alexander est aujourd’hui le MVP de la Ligue et le boss du Thunder, il fut une époque où ce rôle était dévolu à Kevin Durant, et ce soir Kevin Durant sera bien là mais avec Houston. Ah, la NBA et ses hasards… Kevin Durant accompagné des jeunes cracks Alperen Sengun ou Amen Thompson, entre autres, qui comptent bien faire du grabuge cette saison à l’Ouest, ce qui nous donne donc un très gros choc d’entrée de jeu.

Cerise sur le gâteau ? Le poto Nico, membre de l’équipe TrashTalk, est actuellement à Oklahoma City et vous fera vivre ce soir en direct sur ses réseaux l’une des soirées les plus cool de la saison. Elle est pas belle la vie ? Nan, elle est magnifique.

YEAHHHHHH !!! 🤩🤩

Trop trop trop content pour @niclsvrg, un immense crack de la Team TrashTalk qui part ce matin à OKC pour une folie !! 🥹

Remise des bagues du Thunder mardi soir, avant de jouer Houston ! 💍

Il va TOUT nous faire vivre de l’intérieur, en story sur Insta 😍😍 https://t.co/Uaj8yslZ2e

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 19, 2025



1h30 pour le match, une heure avant pour la remise des bagues, environ, mais honnêtement pas sûr qu’on puisse faire la sieste avant. L’excitation est là, y’a plus qu’à !