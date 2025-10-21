Après un premier choc énorme entre le Thunder et les Rockets, on aura droit pour cette première nuit de la saison à un gros classique de la Conférence Ouest. Lakers vs Warriors, pas de LeBron évidemment mais quelques gros déglingos du shoot des deux côtés.

On ne commencera pas cette saison en disant qu’on va se faire chier comme des rats morts avec les Nets ou le Jazz (ça c’est fait), disons simplement que ce Lakers – Warriors est l’affiche parfaite pour un season opener. Hollywood dans toute sa splendeur, à un LeBron James près évidemment, le King qui ratera au moins quatre bonnes semaines de compétition à cause de sa vieillerie.

Pas de LeBron donc mais visez plateau le plutôt, ou plutôt visez plutôt le plateau. Luka Doncic, Austin Reaves, Rui Hachimura, Deandre Ayton et Jack Nicholson d’un côté, Stephen Curry, Jimmy Butler, Draymond Green et Al Horford de l’autre, ça en fait des jeunes à Golden State. Jonathan Kuminga est pressenti pour jouer dès ce soir, pas Moses Moody, mais le simple duel entre Steph et Luka, arbitré par Austin Reaves et Jimmy Butler, bah désolé mais ça donne faim.

4h du matin, horaire parfait pour les drogués de la NBA, et pour les amateurs de TrashTalk Fantasy League tiens, parce que la rumeur d’un Luka Doncic qui monte dans les 80 commence à prendre de l’ampleur dans le TTFL Game. A ce soir, tellement hâte.