On l’a appris la nuit dernière vu qu’on ne dormait évidemment pas : LeBron James risque de manquer l’intégralité du premier mois de la saison en raison de douleurs récurrentes au niveau du dos. Une absence qui a déjà des conséquences… historiques.

On ne va pas refaire ici la liste des records battus par LeBron James depuis son arrivée en NBA en 2003, disons simplement que le garçon est un bon joueur de basket qui a une carrière bien remplie.

Parmi ses plus grands accomplissements ? Avoir fait partie d’une All-NBA Team chaque année de son énorme carrière, sauf en 2004 lors de sa toute première saison. 13 fois en All-NBA First Team, 4 fois en All-NBA Second Team et 4 fois en All-NBA Third Team. Traduction ? C’est littéralement n’importe quoi, une dinguerie.

Là où ça nous intéresse néanmoins, c’est que cette saison cette incroyable série, évidemment un record, devrait selon toute vraisemblance s’arrêter net, la faute à cette règle existant depuis trois saisons désormais : pas de distinction individuelle pour les joueurs ayant disputé moins de 65 matchs sur les 82 de leur équipe (sauf pour le ROY). Une règle mise en place pour lutter contre Kawhi Leonard le load management, et avec une petite quinzaine de matchs sur le téco pour Bron-Bron, ce dernier se verra donc déjà très largement fragilisé dans sa course aux 62 entre-deux, en sachant que vu l’âge du bonhomme JJ Redick le laissera probablement de temps en temps souffler par la suite.

Je viens juste d’y penser :

Avec une absence jusqu’à mi-novembre + la règle des 65 matchs min., LeBron James risque fort de ne pas être un joueur All-NBA à la fin de la saison 2025-26.

Ce n’est arrivé qu’une seule fois dans sa carrière : en 2004, quand il était… rookie. pic.twitter.com/sDvLps8kIa

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 16, 2025



Pas forcément un drame, mais l’une des premières lignes d’un déclin obligatoire, attention puisqu’on parle quand même d’un mec qui tabasse encore 99,999% des humains sur un terrain, mais peu importe la date à laquelle le King décidera de stopper sa carrière, les prochains moins seront forcément synonymes de records de longévité mais également d’un ralentissement statistique.