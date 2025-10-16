Onzième saison… La TrashTalk Fantasy League revient pour une 11e édition encore plus folle, mais comme toujours, les cadeaux sont pour vous. À partir du mardi 21 octobre, vous serez encore plusieurs milliers sur la ligne de départ pour ce long marathon fait de carottes et de jours de gloire. L’occasion de faire partie des heureux élus récompensés ? Pour ces derniers, on ne change pas une équipe qui gagne : ParionsSport en ligne régale avec des freebets* pour les différents vainqueurs au cours de la saison TTFL.

Comme depuis plusieurs saisons désormais, ParionsSport en ligne s’associe à TrashTalk pour gâter les meilleurs joueurs de TrashTalk Fantasy League édition 2025-26. Bien entendu, vous pourrez aussi remporter des lots estampillés TrashTalk, mais de façon plus régulière encore, ce sont des gains sous forme de freebets qui pourront tomber dans votre escarcelle. On vous explique ça et on récapitule.

On sait ce qui fonctionne, donc on continue comme l’an dernier, avec cette saison encore une enveloppe généreuse. Chaque semaine — et cela dès la reprise — 100€ de freebets seront distribués parmi les trois meilleurs joueurs sur cette période. Et ce n’est pas fini. Car pour le classement mensuel, ce sont les quinze boss du mois qui se partageront la dotation en freebets. Tout ça mis bout à bout, cela signifie que 600€ de freebets seront mis en jeu chaque mois !

3 vainqueurs hebdomadaires : de 20 à 50€ de freebets offerts !

15 vainqueurs mensuels : de 10 à 100€ de freebets offerts !

Petit point d’attention : avec une grosse semaine de compétition seulement au mois d’octobre, les premiers vainqueurs des lots mensuels seront récompensés en novembre. Idem en avril, avec la saison régulière qui s’arrête en milieu de mois, pas de freebets (mensuels) en jeu. Donc on résume : novembre, décembre, janvier, février, mars — cinq mois pour repartir avec la timbale.

Voilà pour la base. Maintenant, passons à ce que TrashTalk propose pour cette onzième saison. Avec le découpage en trois périodes de la saison TTFL, on se donne l’occasion de récompenser plus de monde.

Alors que seul le champion et la meilleure équipe de la saison repartaient avec un produit de la maison, le meilleur joueur de chaque période sera aussi récompensé.

Petit rappel : les périodes sont Reprise (de la reprise à la NBA Cup), Mi-saison (de la NBA Cup à la pause All-Star) et Dernier virage (de la pause All-Star à la fin de la saison).

Allez, on récapitule en quelques points rapides les lots de cette saison 11 de TrashTalk Fantasy League :

# Vainqueurs hebdomadaires** :

1er – (50€ de freebets offerts)

(50€ de freebets offerts) 2ème – (30€ de freebets offerts)

(30€ de freebets offerts) 3ème – (20€ de freebets offerts)

# Vainqueurs mensuels** :

1er – (100€ de freebets offerts)

(100€ de freebets offerts) 2ème – (50€ de freebets offerts)

(50€ de freebets offerts) 3ème – (20€ de freebets offerts)

(20€ de freebets offerts) 4ème à 15ème – (10€ de freebets offerts chacun)

# Vainqueur d’une période de la saison** :

1er Reprise – 1 pull de Noël

– 1 pull de Noël 1er Mi-saison – 1 t-shirt au choix + 1 mug

– 1 t-shirt au choix + 1 mug 1er Dernier virage – 1 short de bain + 1 bob

# Vainqueurs de la saison régulière** :

1er – (100€ de freebets offerts) + 1 t-shirt spécial TTFL Champ’ + 1 lot issu du Shop TrashTalk comprenant 1 hoodie, 1 casquette, 1 mug et 1 affiche au choix.

– (100€ de freebets offerts) + 1 t-shirt spécial TTFL Champ’ + 1 lot issu du Shop TrashTalk comprenant 1 hoodie, 1 casquette, 1 mug et 1 affiche au choix. 2ème – (50€ de freebets offerts)

– (50€ de freebets offerts) 3ème – (20€ de freebets offerts)

– (20€ de freebets offerts) 4ème à 10ème – (10€ de freebets offerts chacun)

# Équipe vainqueure de la saison régulière** :

1ère – 1 t-shirt spécial TTFL Champs pour chaque membre du roster à la fin de la saison régulière

Afin de pouvoir bénéficier des freebets, un compte français au statut confirmé chez ParionsSport en ligne est obligatoire. Dans le pire des cas, vous pourrez en créer un sous 30 jours si besoin. Il faudra aussi être majeur, cela va de soi.

Si vous êtes mineurs, vous ne pourrez pas profiter des freebets.

Dans tous les cas, les vainqueurs seront contactés par nos soins après quelques jours.

*Paris gratuits (compte français chez ParionsSport en ligne obligatoire)

** En cas d’ex-aequo sur les vainqueurs hebdomadaires, mensuels et de saison régulière, un tirage au sort sera effectué entre les ex-aequo pour définir l’attribution des lots.

*** Pas de gagnant la semaine du All-Star Game mais les points accumulés du lundi au dimanche des semaines 7 et 8 de 2026 (du 9 au 22 février) seront regroupés pour définir les vainqueurs hebdomadaires au terme de la journée du dimanche 22 février.