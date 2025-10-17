Zaccharie Risacher (24 points) termine fort sa présaison NBA

Dernier match de présaison pour les Hawks, qui ont pu compter sur un remarquable Zaccharie Risacher. Si la défaite face aux Rockets est anecdotique, on choisit de retenir ici la belle performance du tricolore, qui aligne 24 points en détente et nous fait saliver, à moins d’une semaine de la reprise NBA.

Bah alors ça Zaccharie, vois-tu, ça nous fout le sourire dès le début de journée. Une performance de haut standing face à des Rockets amoindris (pas de titulaires au charbon), mais une grosse perf’ quand même, qui met notre français dans les meilleures dispositions alors que la saison régulière commence mardi prochain.

🇫🇷 Zaccharie Risacher cette nuit :

🔹24 points

🔹8 rebonds

🔹3 passes

🔹2 interceptions

🔹1 contre

🔹10/18 au tir

C’est juste beau… son année 2 là… s’il est bien dans sa tête et dans son basket… 🥹🔥🙏

pic.twitter.com/K00h6dXhs4

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 17, 2025

Son année sophomore, du côté des Hawks, sera particulièrement scrutée. Non seulement car qu’on le veuille ou non, un premier choix de Draft est regardé comme tel tout au long de sa carrière, pour le meilleur et pour le pire… mais surtout car Atlanta a construit un roster à la hauteur de ses ambitions. Si Zacch est pour le moment indéboulonnable dans le cinq, la concurrence n’est pas loin. Et il faudra s’investir en conséquence pour garder la place et faire avancer le chantier collectif.

Ici ? Aucune inquiétude, on sait ce que notre Frenchie est capable d’envoyer, et il va prouver une nouvelle fois que la Draft 2024 n’était pas une cuvée aussi sobre qu’on l’entend partout;