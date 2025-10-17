Présaison NBA : Rudy Gobert monte en puissance, Reed Sheppard cartonne

Avant-dernière nuit de présaison NBA, et cinq matchs joués durant la nuit. Zaccharie Risacher a envoyé du lourd, Reed Sheppard s’est amusé et ça nous régale, tandis que du côté des Wolves, Rudy Gobert monte tranquillement en régime.

Les résultats de la nuit :

Magic – Pelicans : 132-125

– Pelicans : 132-125 Pistons – Wizards : 119-98

– Wizards : 119-98 Hawks – Rockets : 115-133

: 115-133 Blazers – Jazz : 129-132

: 129-132 Bulls – Wolves : 126-120

Les Pelicans ont offert un beau show malgré la défaite, entre un Zion Williamson fit qui continue de susciter tant l’excitation que l’espoir et un Trey Murphy qui sait faire lever les foules. Franz Wagner emporte avec ses 24 points une part de la décision finale au niveau du résultat, mais c’est de la présaison et ça ne compte pas. Hâte de voir ce que les Pelicans vont donner.

Zion – Trey Murphy c’est WOW ! 🤯

pic.twitter.com/zYRvuOCpLd

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 17, 2025



Du côté de Detroit, Cade Cunningham est toujours aussi facile. 16 points, 12 passes en sifflant… aurait-on un candidat silencieux pour le trophée de MVP sous les yeux ?

Comment il est facile lui aussi… 😮‍💨

pic.twitter.com/aJofrUVp3C

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 17, 2025

Chez les Wolves, on note les 16 points de Rudy Gobert à 7/12 au tir, assortis de 8 rebonds et 2 contres. Le pivot de Minnesota prépare tranquillement sa saison, où il sera attendu comme un élément majeur du cinq titulaire. Un meilleur impact offensif, plus régulier, aiderait beaucoup le groupe. Il est déjà excellent en défense, il peut passer un cap en attaque.

Et enfin, Reed Sheppard. Les Hawks ont beau avoir bien lutté, ils n’ont rien pu faire face à la furia du n°3 de la Draft 2024. 29 points pour le meneur, qui a bien compris la difficulté dans laquelle les Rockets se trouvent depuis la blessure de Fred VanVleet. Dans l’impossibilité de recruter un meneur du fait des règles financières du salary cap, la solution pourrait venir de Reed. La place est à prendre, il faut saisir l’opportunité !

En parlant de la cuvée 2024…

Reed Sheppard vient d’en claquer 29 (!) sur la tête des Hawks.

Et avec 6 rebonds, 6 passes, 4 steals et 3 contres s’il vous plaît.

Les Rockets ont besoin d’un meneur… et si la solution était déjà à Houston ? 🚀

pic.twitter.com/mYFNVei4yw

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 17, 2025