Sixers : Paul George absent pour la reprise, Joel Embiid en tenue ?

Après une saison 2024-25 plombée par les blessures, les Sixers espèrent éviter au maximum les bobos cette année. Mais pour le premier match de saison régulière (mercredi), ils seront d’ores et déjà privés de Paul George. Joel Embiid, lui, pourrait jouer.

Les insiders Shams Charania et Chris Haynes ont donné les dernières infos concernant les deux stars de Philadelphie.

Opéré du genou lors de l’intersaison, Paul George avance bien dans sa rééducation mais n’est pas encore prêt à jouer en saison régulière. Il ratera ainsi le match d’ouverture entre les Sixers et les Celtics le 22 octobre. Néanmoins, on devrait très bientôt le revoir sur les parquets.

Quant à Joel Embiid, également opéré du genou en avril dernier, il semble bien en jambes et pourrait être présent pour la reprise. Il se murmure même que l’ancien MVP participerait au dernier match de présaison des Sixers, la nuit prochaine contre Minnesota.

Paul George ne sera probablement pas disponible pour la reprise avec les Sixers…

Pas de longue indisponibilité, mais le ton est donné concernant PG et Embiid la saison à venir : ils vont y aller mollo… pic.twitter.com/tMOgZtVTjn

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 16, 2025

Paul George n’a joué que 41 matchs l’an dernier, et Joel Embiid à peine 19. Les Sixers vont évidemment prendre le maximum de précautions avec leurs stars pour qu’elles ne retournent pas à l’infirmerie, et qu’elles puissent guider – au mieux – l’équipe durant la longue saison régulière.