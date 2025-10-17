AJ Green prolonge avec les Bucks pour 45 millions sur 4 ans

Le « Larry Bird des Bucks » (toutes proportions gardées) vient de prolonger à Milwaukee ! Superbe pioche à un tarif plutôt correct pour un sacré sniper qui sait défendre. Non drafté en 2022, AJ Green est définitivement une des belles histoires de la NBA récente.

Le soldat qui défend dur et sait punir de loin dès qu’on le trouve ouvert derrière l’arc (42,7% en 2024-25 pour 363 tentatives). AJ Green, non drafté en 2022, vient de prendre 45 millions de dollars sur 4 ans. Une juste récompense pour un garçon qui s’est frayé un chemin dans l’effectif des Bucks, gagnant au fur et à mesure des minutes et des responsabilités. S’il n’est pas un joueur majeur, et n’a pas forcément vocation à le devenir, il fait partie de ces gars qui sont nécessaires pour parvenir au succès.

Comme dit dans la preview des Bucks : super joueur, super extension.

C’est pas lui qui va retenir Giannis, mais dans le genre bon coéquipier qui va faire le boulot important cette saison, il est là.

On veut AJ titulaire 70 matchs, vamos. https://t.co/xhirW8JoeU

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 16, 2025

À 26 ans, il signe donc son premier gros contrat en NBA. Chez des Bucks qui ont certes une belle équipe, mais qui semble assez loin des meilleurs effectifs de l’Est. La place est désormais assurée mais loin d’être acquise à vie. Le travail commence maintenant, puisqu’il faudra prouver cette saison que ce salaire n’est pas usurpé