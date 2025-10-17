Victor Wembanyama prolongé jusqu’en 2027 (avant de signer un énorme contrat)

Sur le point d’entrer dans sa troisième saison NBA, Victor Wembanyama a été prolongé par les Spurs jusqu’en 2027. Une formalité, avant de signer un énorme contrat avec la franchise de San Antonio dans un an.

D’après l’insider Jared Weiss, les Spurs ont effectivement activé leur team option sur la quatrième saison (2026-27) de Victor Wembanyama, la dernière de son contrat rookie.

Enorme surprise à San Antonio (non) : les Spurs ont activé leur team option sur l’Année 4 de Victor Wembanyama.

Une formalité, évidemment.

Wemby touchera 17 millions lors de la saison 2026-27, avant de véritablement décrocher le pactole avec une prolongation max. https://t.co/vj0paC1ulc

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 17, 2025

Wemby est ainsi lié aux Spurs jusqu’en 2027 minimum, mais une prolongation de contrat beaucoup plus grande attend Victor avec San Antonio : dans un an, Victor Wembanyama sera éligible à la « rookie max extension », d’une valeur de 271 millions de dollars sur cinq ans. Celle-ci pourrait même atteindre 326 millions en cas de titre de MVP ou Défenseur de l’Année (où il est archi favori) cette saison.

Vous l’avez compris, le salaire de Wemby va exploser à partir de la saison 2027-28, passant de 17 millions de billets verts à plus de 50 millions par saison.