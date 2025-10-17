Jaden Ivey (Pistons) absent un mois…

Coup dur pour Jaden Ivey et les Pistons : le jeune arrière de Detroit sera absent un mois, alors qu’il avait déjà terminé la saison dernière à l’infirmerie.

Victime d’une fracture du péroné début janvier, Jaden Ivey espérait retrouver les parquets en ce début de saison. Malheureusement, il devra encore patienter.

Ivey ratera en effet les quatre prochaines semaines après une opération au genou droit, selon ESPN. On l’avait aperçu brièvement lors du match de présaison entre les Pistons et les Grizzlies (7 points en 14 minutes) il y a dix jours, avant que son genou ne commence à siffler.

Coup dur pour les Pistons…

Jaden Ivey a eu un nouveau pépin physique et sera absent pendant 1 mois…

Année de contrat pour lui, saison hyper importante pour Detroit, pas le meilleur démarrage pour eux.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 16, 2025

Jaden Ivey devait réintégrer le cinq de départ des Pistons (aux côtés de la star Cade Cunningham), lui qui reste sur une campagne à plus de 17 points, 4 rebonds et 4 passes de moyenne avec 41% de réussite à 3-points. Toujours à la recherche d’une prolongation de contrat, Ivey entame la dernière année de son rookie deal du mauvais pied.

Les Pistons vont essayer de compenser son absence, ainsi que le départ de Malik Beasley, avec les recrues Duncan Robinson et Caris LeVert.