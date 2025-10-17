Après Killian Hayes hier, qui jouera néanmoins avec l’équipe de G League des Cavs, un autre Français a été libéré de ses obligations par une franchise NBA. Olivier Sarr, grand frère d’Alexandre, a été coupé par les Raptors et est désormais à la recherche d’un job.

Il avait fait le buzz il y a quelques jours après avoir inscrit (face à son frère !) le panier de la victoire contre les Wizards. Malheureusement, Olivier Sarr fait partie depuis hier du contingent de joueurs coupés par les Raptors à quatre jours du début de la saison régulière…

The Raptors have waived Ulrich Chomche, AJ Lawson, Jared Rhoden, David Roddy, and Olivier Sarr

— Blake Murphy (@BlakeMurphyODC) October 16, 2025



Il n’y a donc plus que 19 joueurs français en NBA, auxquels on peut rajouter Killian Hayes et Adama Bal en G League, avant d’autres éventuelles signatures dans l’antichambre de la NBA. Olivier Sarr avait joué trois saisons avec le Thunder en montrant ça et là quelques flashs, avant de se blesser gravement il y a un an au tendon d’Achille pendant les Finales de G League. Un nouveau coup dur pour le grand frère, mais cette fois-ci Olivier a les cannes pour rebondir très vite.