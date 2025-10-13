Vidéo : le game winner d’Olivier Sarr face aux Wizards… de son frère Alex !

Quelle image… Olivier Sarr faisant plier les Wizards sur un remarquable game winner au buzzer. Un tir à la saveur d’autant plus exquise qu’il s’agit d’une victoire face à l’équipe de son frangin Alex, numéro 2 de la Draft 2024.

« Il est venu vers moi en criant, je lui ai dit ‘Allez dégage de là, c’est que de la présaison’. » – Alexandre Sarr après le game winner de son frère Olivier, via Tom Compayrot

Magnifique, les belles images pour entamer le meilleur jour de la semaine. Olivier Sarr s’est offert un souvenir de vie sublime en collant un game winner face aux Wizards de son frangin Alex, offrant la victoire à Toronto. Superbe tip in sur une touche lointaine, profitez.

🇫🇷🔥 LE GAME WINNER D’OLIVIER SARR !

Contre l’équipe de son frangin Alex, nan c’est pas possible c’était écrit 🥹🥹pic.twitter.com/9RqGKt5QHx

Un tir qui conclut en beauté ce qui était jusqu’ici une soirée assez sobre pour Olivier Sarr (4 points, 4 rebonds, 3 contres, 1/4 au tir). Alex termine lui avec 12 points, 8 rebonds, 1 interception et 2 contres à 4/5 au tir. Les deux frangins ont forcément partagé une jolie photo avec un jersey swap. L’image tricolore de la soirée, et une belle opportunité saisie de se faire remarquer pour Olivier Sarr, qui lutte toujours afin de se faire une place durable dans l’effectif des Raptors.

