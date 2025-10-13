Présaison NBA : Olivier et Alexandre Sarr s’affrontent, Anfernee Simons préchauffe avec Boston

On enchaîne avec une nouvelle nuit de présaison NBA ! Olivier Sarr qui colle un game winner face aux Wizards de son frangin Alex, les Nuggets qui expérimentent la zone, Kawhi Leonard en short, quelques gros posters… on fait le point car il s’est passé des choses cette nuit !

Les résultats de la nuit :

Suns – Nets : 109-111

: 109-111 Wizards – Raptors : 112-113

: 112-113 Magic – Heat : 120-104

– Heat : 120-104 Celtics – Cavaliers : 138-107

– Cavaliers : 138-107 Bulls – Bucks : 121-127

: 121-127 Clippers – Nuggets : 94-102

: 94-102 Lakers – Warriors : 126-116

Alors, que faut-il retenir de cette nuit ? Déjà, les Nets ont gagné un match. Ça n’arrivera pas tous les quatre matins, on peut applaudir. Et en même temps, ça ne compte pas pour le classement donc on peut parfois se faire plaisir. Du côté de Washington, la belle histoire de la nuit : Olivier Sarr colle le game winner face à l’équipe de son frère, on en parle en détail ici et ça vaut le détour.

À Orlando ? Encore une fois, Kel’el Ware qui se la joue Anthony Davis, que c’est beau la présaison bordel. 24 points, 10 rebonds à 9/17 au tir, ce qui n’a pas empêché le Magic de triompher hein, mais maintenant on veut voir la même chose en saison régulière.

Kel’el Ware vs Orlando

24 Points

10 Rebounds

2 Steals

53 FG%

you continue to see his potential 👀 pic.twitter.com/j50G8EPALC

— Heat Clips 🎬 (@MiamiClip) October 13, 2025

Attention, alerte mouillage de nuque : Wendell Moore Jr. a envoyé un POSTER bien violent à Boston, c’est du lourd. Et les C’s ont giflé Cleveland à domicile. Petit disclaimer quand même : les titulaires des Cavaliers sont encore au gros repos, pas de passage sur le parquet.

Waaaah la VIOLENCE du poster de Wendell Moore Jr 🤯🤯🤯🤯

pic.twitter.com/593af8g99n

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 13, 2025

D’ailleurs, Anfernee Simons a bien préchauffé hier soir : 21 points, 2 rebonds, 2 passes à 6/12 au tir. Les highlights de suite :

Je sais pas combien de temps Anfernee Simons va rester à Boston mais ça va bombarder sans problème à trois points. pic.twitter.com/tCdl4V3mFq

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 13, 2025

Petit double-double pour Giannis Antetokounmpo (13 points, 10 rebonds) qui a joué son rôle de rouleau-compresseur durant les 21 minutes qu’il a passé sur le terrain. Et on a pu se remettre dans le bain de la NBA avec un échauffement du ton entre Taurean Prince et Dalen Terry, qui en sont presque venus aux mains. S’embrouiller en présaison NBA, comme dirait Fabrice Éboué : « Alors c’est ça, ton combat ?«

“Ouais mais c’est de la présaison les mecs jouent d’abord pour se remettre tranquillement en jambes”

Pas Dalen Terry et Taurean Prince :

pic.twitter.com/q1WuyFqZEA

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 13, 2025

Pour le reste de la nuit ? Les Nuggets qui expérimentent de la zone avec Jonas Valanciunas et Nikola Jokic sur le terrain, attention ça pourrait être relou à attaquer cette saison. Kawhi Leonard s’est néanmoins promené avec 17 points en 19 minutes.

Oh oh…

David Adelman a testé cette nuit de la zone 2-3 avec Jonas Valanciunas ET Nikola Jokic sur le terrain 👀

pic.twitter.com/dTcdkNb9u1

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 13, 2025



Et on termine avec ce gros poster de Jonathan Kuminga, ouille.

Dans la catégorie poster de la nuit, Jo’ Kuminga est aussi candidat 🔥💀

pic.twitter.com/R6hTHkpecb

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 13, 2025