Keegan Murray (Kings) absent 4 à 6 semaines

Les Sacramento Kings vont commencer leur saison 2024-25 sans Keegan Murray. Le jeune ailier a bobo au pouce, et doit passer sur le billard.

Selon l’insider Marc Stein, Murray manquera quatre à six semaines à cause d’une déchirure d’un ligament du pouce. Keegan s’ajoute ainsi à la liste (de plus en plus longue) des joueurs qui rateront la reprise le 21 octobre prochain. Il devrait revenir durant la deuxième quinzaine de novembre, et manquera ainsi une bonne quinzaine de matchs.

Sans Murray, une place va se libérer dans le cinq majeur, ce qui pourrait donner une opportunité au rookie Nique Clifford, à moins que le coach Doug Christie opte pour ses gars sûrs, Keon Ellis ou Malik Monk.

Arfffff… Keegan Murray absent plus d’un mois… déjà que c’était pas la joie pour lui et en pleine situation contractuelle… ça démarre fort à Sacramento. https://t.co/lQx5Uz81tP

Bien évidemment, ce n’est pas idéal comme début de saison pour Keegan Murray, qui entre dans la dernière année de son contrat rookie et qui espère choper une grosse extension. Il semble destiné à devenir agent libre restrictif en 2026.

Murray reste sur une saison globalement décevante, avec 12,4 points et 6,7 rebonds de moyenne et ses pires pourcentages en carrière (44,4%, dont 34,3% à 3-points). L’ailier fort – titulaire à 76 reprises l’an passé – espère rebondir dans son Année 4, pour aider Sacramento à se mêler à la course aux Playoffs.