Joel Embiid a retrouvé les parquets… et redonne espoir aux fans des Sixers

Pour la première fois depuis le 22 février dernier, Joel Embiid a joué un match de basket en public hier. Certes ce n’était pas en saison régulière, ni même en présaison, mais l’ancien MVP a tout de même montré des choses très intéressantes. De quoi redonner espoir aux fans de Philadelphie.

C’est lors d’un scrimmage des Sixers, ouvert aux spectateurs, que Joel Embiid a montré sa bonne forme du moment. La preuve en images :

Je veux pas être trop optimiste mais je trouve que Joel Embiid se déplace très bien.

Grosse perte de poids, mobilité rassurante après les galères passées.

📹 @RBPhillyTake pic.twitter.com/dSPyvc06Yt

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 12, 2025

Joel Embiid with the slam at Sixers’ Blue-White scrimmage: pic.twitter.com/ocr2k27ZJd

— Noah Levick (@NoahLevick) October 12, 2025

Vintage Joel Embiid one-on-one stuff against Johni Broome here… pic.twitter.com/XirVGLEyJ4

— Adam Aaronson (@SixersAdam) October 12, 2025

Limité à seulement 19 matchs l’an passé et à nouveau opéré du genou en avril dernier, Joel Embiid représente l’un des plus gros points d’interrogation de la saison, à Philly mais aussi à travers toute la NBA. Peut-il rester en bonne santé ? Peut-il permettre aux Sixers de revenir dans les hauteurs de l’Est ?

Alors que la saison NBA commence dans une dizaine de jours, l’incertitude continue de régner autour de l’état de santé du pivot, mais les dernières images peuvent rendre les fans des Sixers un minimum optimistes.

« Aujourd’hui, ça a été une bonne journée de progression » a déclaré le coach Nick Nurse, via NBC Sports. « Beaucoup de course, beaucoup de 5 contre 5, beaucoup d’exercices à l’entraînement, beaucoup de 5 contre 0… Et puis il est allé sur le terrain et a fait ce qu’il savait faire. Il a bien tiré, il a beaucoup marqué, il a bien orchestré l’attaque. Je trouve qu’il a aussi bien couru, dans les deux sens. »

Avec un Joel Embiid en forme à sa disposition, Nick Nurse a même testé plusieurs combinaisons qu’on pourrait voir en saison régulière. Il a par exemple aligné Jojo avec Adem Bona, pour former un lineup intrigant à deux intérieurs. Un signe des choses à venir ?