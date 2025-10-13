C’est le retour du classique ! La série préférée de ton Youtubeur préféré, la meilleure manière de démarrer une saison NBA, les légendaires 30 Previews en 30 Jours ! Un mois à fond la caisse pour disséquer chaque franchise une par une, dans la joie, la bonne humeur et les punchlines. Silence, moteur, on tourne, et bonne saison à tous !

Kevin Durant pour accompagner les progressions d’Alperen Sengun et Amen Thompson à Houston ? Oh mon dieu, quel poulet.

Nouvelle ère qui débute dans le Texas, celle d’Alperen Sengun, Amen Thompson et quelques autres jeunes cracks. En effet, les Jabari Smith ou autres Tari Eason sont désormais les boss en ville, et ils pourront compter cette saison sur une atmosphère parfaite pour progresser. Un coach confirmé, Ime Udoka, la présence – malheureusement sur le banc – de Fred VanVleet, et, surtout, l’arrivée de Kevin Durant en vétéran idéal, pour prodiguer ses conseils et ses 25 points par match en sifflant. Objectif… Finales de Conférence et plus si affinités, après un premier test non-concluant la saison passée en Playoffs. La hype, la hype, la hype, envoyez la preview !