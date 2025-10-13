Combien gagnent les joueurs des Houston Rockets pour la saison 2025-26 ? Retrouvez ci-dessous la liste complète des contrats garantis et non garantis, ainsi que les différentes options en lien avec la free agency pour les Houston Rockets. Avec 15 joueurs sous contrat et 3 contrats two-way, les Houston Rockets présentent une masse salariale totale de 196 542 257 dollars pour la saison NBA 2025-26, dominée par Kevin Durant. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Analyse rapide de la masse salariale des Houston Rockets pour la saison NBA 2025-26

Masse salariale totale : 196 542 257 dollars

196 542 257 dollars Position par rapport au Salary Cap (154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) : 46 683 454 dollars au-dessus du salary cap

(154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) 46 683 454 dollars au-dessus du salary cap Position par rapport au Premier Apron (195 945 000 dollars) : 597 257 dollars au-dessus du premier apron

(195 945 000 dollars) 597 257 dollars au-dessus du premier apron Position par rapport au Second Apron (207 924 000 dollars) : 11 381 743 dollars au-dessous du second apron

(207 924 000 dollars) 11 381 743 dollars au-dessous du second apron Joueur le mieux payé : Kevin Durant (53 282 608 dollars)

Kevin Durant (53 282 608 dollars) Contrats non garantis cette saison : 1 joueur

1 joueur Player Options à la fin de la saison 2025-26 : 1 joueur

1 joueur Team Options à la fin de la saison 2025-26 : 2 joueurs

2 joueurs RFA à la fin de la saison 2025-26 : 4 joueurs

4 joueurs UFA à la fin de la saison 2025-26 : 6 joueurs

Tableau complet des salaires des joueurs des Houston Rockets

Données en date du 04/10/2025.

Légende :

Ce qu’il faut retenir des contrats aux Houston Rockets

Houston navigue juste au-dessus du premier apron avec un roster cher mais compétitif construit autour de Kevin Durant (37 ans) et d’Alperen Şengün, pendant que l’absence pour la saison de Fred VanVleet rebat les cartes à la mène : davantage de création pour Amen Thompson et le rookie Reed Sheppard, et plus de volume pour Durant. La ligne avant est profonde (Şengün, Steven Adams, Clint Capela) et les ailes sont bien armées défensivement (Dorian Finney-Smith, Josh Okogie), tandis que Tari Eason reste un vrai contrat-valeur. Les hausses futures de Şengün/Jabari Smith Jr. sont déjà intégrées, mais la marge de manœuvre reste limitée (franchise au-dessus du premier apron, sous le second). Avec 6 UFA potentiels fin 2025-26 et plusieurs deals « mouvables » (Capela, DFS, vétérans sur minima), Houston garde des leviers pour rééquilibrer l’effectif si la création de jeu manque sans VanVleet. Bref : plancher élevé, plafond conditionné par la santé de KD et l’émergence d’un playmaking fiable au poste 1.

Rappel sur les types de contrats NBA

