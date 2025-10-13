Salaires des Houston Rockets pour la saison 2025-26 : contrats, options, et masse salariale en détail
Le 13 oct. 2025 à 12:06 par David Carroz
Combien gagnent les joueurs des Houston Rockets pour la saison 2025-26 ? Retrouvez ci-dessous la liste complète des contrats garantis et non garantis, ainsi que les différentes options en lien avec la free agency pour les Houston Rockets. Avec 15 joueurs sous contrat et 3 contrats two-way, les Houston Rockets présentent une masse salariale totale de 196 542 257 dollars pour la saison NBA 2025-26, dominée par Kevin Durant. Voici tout ce qu’il faut savoir.
Analyse rapide de la masse salariale des Houston Rockets pour la saison NBA 2025-26
- Masse salariale totale : 196 542 257 dollars
- Position par rapport au Salary Cap (154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) : 46 683 454 dollars au-dessus du salary cap
- Position par rapport au Premier Apron (195 945 000 dollars) : 597 257 dollars au-dessus du premier apron
- Position par rapport au Second Apron (207 924 000 dollars) : 11 381 743 dollars au-dessous du second apron
- Joueur le mieux payé : Kevin Durant (53 282 608 dollars)
- Contrats non garantis cette saison : 1 joueur
- Player Options à la fin de la saison 2025-26 : 1 joueur
- Team Options à la fin de la saison 2025-26 : 2 joueurs
- RFA à la fin de la saison 2025-26 : 4 joueurs
- UFA à la fin de la saison 2025-26 : 6 joueurs
Tableau complet des salaires des joueurs des Houston Rockets
|JOUEUR
|POS.
|AGE
|2025-26
|2026-27
|2027-28
|2028-29
|2029-30
|2030-31
|2031-32
|Kevin Durant
|SF
|37
|$53,282,608
|UFA
|Alperen Sengun
|C
|23
|$33,944,954
|$35,642,202
|$37,339,450
|$39,036,697
|$39,036,697 (PO)
|UFA
|Fred VanVleet
|PG
|31
|$25,000,000
|$25,000,000 (PO)
|UFA
|Steven Adams
|C
|32
|$14,130,435
|$13,000,000
|$11,869,565
|UFA
|Dorian Finney-Smith
|PF
|32
|$12,700,000
|$13,335,000
|$13,335,000
|$13,335,000 (PO)
|UFA
|Jabari Smith Jr.
|PF
|22
|$12,350,392
|$23,643,411
|$21,751,940
|$23,643,411
|$25,534,883
|$27,426,355
|UFA
|Reed Sheppard
|SG
|21
|$10,603,560
|$11,108,880 (TO)
|$14,041,625 (TO)
|RFA
|Amen Thompson
|PG
|23
|$9,690,600
|$12,258,609 (TO)
|RFA
|Clint Capela
|C
|31
|$6,700,000
|$7,035,000
|$7,370,000
|UFA
|Tari Eason
|PF
|24
|$5,675,766
|RFA
|Jeff Green
|PF
|39
|$3,634,153
|UFA
|Aaron Holiday
|PG
|29
|$3,080,921
|UFA
|Josh Okogie
|SG
|27
|$3,080,921
|UFA
|Jae’Sean Tate
|SF
|30
|$2,667,947
|UFA
|Isaiah Crawford
|G
|24
|Two-Way
|RFA
|J.D. Davison
|PG
|23
|Two-Way
|UFA
|Kevon Harris
|SG
|28
|Two-Way
|RFA
|Cameron Matthews
|F
|24
|$0
|RFA
Données en date du 04/10/2025.
Légende :
- PO = Player Option
- TO = Team Option
- RFA = Restricted Free Agent
- UFA = Unrestricted Free Agent
- Italique = Contrat non garanti
Ce qu’il faut retenir des contrats aux Houston Rockets
Houston navigue juste au-dessus du premier apron avec un roster cher mais compétitif construit autour de Kevin Durant (37 ans) et d’Alperen Şengün, pendant que l’absence pour la saison de Fred VanVleet rebat les cartes à la mène : davantage de création pour Amen Thompson et le rookie Reed Sheppard, et plus de volume pour Durant. La ligne avant est profonde (Şengün, Steven Adams, Clint Capela) et les ailes sont bien armées défensivement (Dorian Finney-Smith, Josh Okogie), tandis que Tari Eason reste un vrai contrat-valeur. Les hausses futures de Şengün/Jabari Smith Jr. sont déjà intégrées, mais la marge de manœuvre reste limitée (franchise au-dessus du premier apron, sous le second). Avec 6 UFA potentiels fin 2025-26 et plusieurs deals « mouvables » (Capela, DFS, vétérans sur minima), Houston garde des leviers pour rééquilibrer l’effectif si la création de jeu manque sans VanVleet. Bref : plancher élevé, plafond conditionné par la santé de KD et l’émergence d’un playmaking fiable au poste 1.
Rappel sur les types de contrats NBA
Retrouvez plus de termes et de détails dans notre lexique.
- Player Option : option activable par le joueur en fin de saison
- Team Option : option activable par la franchise
- RFA : le joueur est libre, mais son équipe peut s’aligner sur une offre extérieure
- UFA : le joueur est libre de signer où il veut
- Contrat non garanti : la franchise peut couper le joueur sans lui verser le reste du salaire
- Two-way : le joueur navigue entre NBA et G-League