Les 10 bonnes raisons de suivre les Houston Rockets en 2025-26

Nouvelle saison NBA est synonyme de nouveau tour d’horizon des franchises au cours des 30 previews en 30 jours. Même si certaines équipes sont, sur le papier, plus attendues que d’autres, toutes ont des raisons d’être suivies cette année. On enchaîne avec les Houston Rockets, qui en ont un paquet en stock.

#1 : Kevin Durant, tout simplement

Qu’on l’aime ou qu’on le déteste, Kevin Durant est purement et simplement l’un des meilleurs attaquants de la planète, et le sera encore aujourd’hui malgré son âge avancé.

Encore à 37 piges, il est de ceux qui martyrisent les défenses et les cercles adverses. A l’heure actuelle, il n’y a toujours pas meilleur que lui pour mettre le ballon dans le panier. Trop long, trop rapide, trop précis, trop smooth, Durantula sévit désormais au Texas et il vient apporter une toute nouvelle tronche à cette attaque des Fusées. On a hâte de voir le résultat.

#2 : Alperen Sengun en mode baby Jokic

Fort d’un très bel Eurobasket avec la Turquie, perdu en finale face à l’Allemagne, Alperen Sengun revient gonflé à bloc et désireux d’écrire une page encore plus glorieuse de son bouquin chez les Rockets. Le métronome de cette équipe, c’est encore bien lui cette saison.

Avec sa technique, sa fausse lenteur et son altruisme, Alpi sera encore considéré comme un mini Jokic (l’affection pour les chevaux en moins). Evidemment, il n’est pas au niveau de son homologue serbe, mais Sengun fera encore des merveilles dans cette attaque désormais aussi effrayante que la défense.

#3 : Amen Thompson, toujours plus complet

Amen Thompson est comme la Team Rocket, il est de retour pour vous jouer un mauvais tour. Son profil s’étoffe de jour en jour, au point qu’il est déjà un pion central de l’organisation des Rockets, d’aujourd’hui, mais surtout de demain.

Capable de dynamiter les arceaux mais aussi de foutre en prison le meilleur attaquant adverse, le jumeau d’Ausar saura encore une fois garnir les top 10 tout en se positionnant pour les All-NBA Teams. Ne lui manque plus qu’un shoot fiable, et Amen deviendra vite effrayant.

#4 : la défense de cols bleus à Houston

A Houston, la défense, c’est une affaire de collectif, et pas un seul joueur ne met les autres dans la panade à cause de ses errements défensifs. Ime Udoka a installé les barbelés chez les Rockets, qui étaient l’une des pires équipes de la Ligue dans ce domaine juste avant son arrivée il y a deux ans.

Malgré le départ de Dillon Brooks à Phoenix, il y a toujours Amen Thompson, Tari Eason, Jabari Smith Jr., Steven Adams voire Kevin Durant dans le coin. Et il est fort probable que chaque joueur fasse l’effort pour maintenir la défense collective au sommet. Chers adversaires, vous êtes prévenus, pour scorer, il va falloir se lever tôt.

#5 : Steven Adams, le bûcheron du Texas

S’il n’est plus vraiment un titulaire en puissance dans la NBA actuelle, Steven Adams peut encore rendre de fiers services, surtout dans une équipe qui joue dur comme Houston. Le pivot néo-zélandais, en relais d’Alperen Sengun ou à ses côtés, distribue les mandales et continue de déplacer les intérieurs adverses comme des sacs à patates.

Véritable force tranquille, il boit pourtant probablement dans des crânes, et coupe des arbres à mains nues pour se brosser les chicots avec les branches. Dur au mal et pas intimidé pour un sou par les autres big men de la Ligue, Adams contribuera largement à faire des Rockets une forteresse difficilement prenable.

#6 : les derbys texans

Ils sont nombreux chaque année, entre les Rockets mais aussi les Spurs et les Mavs. Ces équipes sont toutes dans la même division donc chaque équipe affronte l’autre au moins quatre fois par saison. Chacun de ces affrontements sent le cramé et ce n’est pas à cause des BBQ ribs locales.

Cette saison, les Fusées abordent ces derbys en étant la principale équipe à abattre, et elles l’auraient même été sans le renfort de Kevin Durant. Mais avec le numéro 7 dans la place, Houston sera clairement en position de favori sur chaque derby, en tout cas sur le papier. Les fans texans vont avoir de sacrés matchs à se mettre sous la dent.

#7 : les retrouvailles avec Jalen Green et Dillon Brooks

Sacrifiés pour faire venir Kevin Durant, Jalen Green et Dillon Brooks porteront, sauf nouveau trade, le maillot des Suns lorsqu’ils reviendront au Toyota Center. Et même s’ils seront désormais adversaires à leur retour, il y aura forcément un peu d’émotion pour ces deux joueurs qui ont rendu de bons services à la franchise durant leur présence.

L’arrière n’a jamais vraiment décollé à Houston, dommage, on aurait eu un joli jeu de mots à faire, mais a tout de même garni les Top 10. Quant à l’ailier canadien, il fait partie des leaders de cette nouvelle identité à Houston. Le chien de garde sera aussi regretté, mais les deux seront acclamés à coup sûr.

#8 : Ime Udoka qui fait encore des merveilles

Successeur de Stephen Silas, il pouvait difficilement faire pire, mais il a fait passer l’équipe du tout au tout, ou plutôt du rien au tout. Ime Udoka, débarqué de Boston, a totalement transformé cette équipe des Rockets, autrefois abonnée aux bas-fonds de l’Ouest, pour en faire un outsider crédible pour le titre cette saison.

Le technicien de Houston a imposé sa patte, fait marcher le collectif, et tiré le meilleur de chacun de ses joueurs. Aussi, son leadership déteint sur son groupe, qui voudra accomplir quelque chose de grand cette saison après avoir retrouvé les Playoffs en avril dernier.

#9 : Jabari Smith Jr. qui prend définitivement son envol ?

Autrefois pressenti pour être le numéro 1 de la Draft 2023, JSJ ne l’a pas été mais peut se consoler en se disant qu’il fait aujourd’hui partie d’une équipe qui gagne. Jabari Smith Jr. a trouvé son rôle dans cette équipe et s’applique à faire ce qu’il fait de mieux.

Sa confiance est de retour et le shoot suit forcément. Maillon du collectif, il pourrait prendre encore plus d’importance cette année, avec KD comme mentor pour en savoir encore plus sur les rudiments du jeu.

#10 : Travis Scott en courtside

Natif de Houston, le rappeur Travis Scott devrait suivre de près les exploits de sa ville natale, surtout depuis qu’ils se remettent à gagner. L’ex de Kylie Jenner devrait arpenter les premiers rangs du Toyota Center pour encourager les joueurs, et sa présence fera au moins une célébrité dans l’antre des Rockets.