Houston Rockets, la grande preview de la saison 2025-26

La saison NBA commence le 21 octobre prochain, et qui dit début de la saison NBA dit forcément 30 previews en 30 jours. Comme chaque année, on passe au crible toutes les équipes de la Grande Ligue : marché de l’été, effectif, projections et bien sûr pronostic, bref on ne change pas une formule qui marche. Au menu aujourd’hui ? La présentation des Houston Rockets.

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

Les Rockets avaient déjà fait un gros jump lors de la première saison d’Ime Udoka sur le banc, ils ont refait le coup lors de la seconde. Houston est passé de 41 victoires en 2024 à 52 en 2025, décrochant par la même occasion une magnifique deuxième place à l’Ouest, avec donc un retour en Playoffs pour la première fois depuis 2020 et l’ère James Harden.

Les Fusées ont décollé grâce à une défense Top 5 NBA, défense qui a permis à Houston d’être compétitif tous les soirs. Celle-ci a aussi permis aux Rockets de faire de gros dégâts en transition sous l’impulsion notamment d’Amen Thompson, auteur d’une campagne sophomore magnifique et nommé dans la NBA All-Defensive First Team. Véritable freak, Thompson s’est même permis de retourner Tyler Herro lors d’une baston fin décembre.

Avec Thompson, Dillon Brooks, Tari Eason et Cie, les Rockets sont devenus l’une des équipes NBA les plus physiques et dures de la NBA, provoquant de multiples altercations durant la saison. Mais ce serait réducteur de résumer Houston à cela. Les Fusées ont montré une solidité collective remarquable autour d’un Alperen Sengun nommé All-Star pour la première fois de sa carrière. Le Turc a rayonné par sa polyvalence, montrant qu’on sait vraiment jouer au basket dans ce coin du Texas.

Une fois arrivés en Playoffs, les Rockets ont regardé les Golden State Warriors droit dans les yeux, poing contre poing. On se souviendra de cette série notamment pour l’énorme impact de Steven Adams, aligné aux côtés de Sengun dans un lineup double big qui a fait très mal aux Dubs. Mais au final, Houston a montré son inexpérience et ses limites offensives sur demi-terrain, à l’image d’un Jalen Green en grosse galère sous la lumière de ses premiers Playoffs. Défaite au Game 7 à la maison, grosse déception, mais de vraies raisons d’être optimistes pour la suite.

Le marché de l’été

Ils partent : Jalen Green, Dillon Brooks, Cam Whitmore, Jock Landale, David Roddy, Nate Williams, Jack McVeigh, N’Faly Dante

Jalen Green, Dillon Brooks, Cam Whitmore, Jock Landale, David Roddy, Nate Williams, Jack McVeigh, N’Faly Dante Ils prolongent : Fred VanVleet, Jabari Smith Jr., Steven Adams, Jae’Sean Tate, Aaron Holiday, Jeff Green

Fred VanVleet, Jabari Smith Jr., Steven Adams, Jae’Sean Tate, Aaron Holiday, Jeff Green Ils arrivent : Kevin Durant, Dorian Finney-Smith, Clint Capela, Josh Okogie, Kevon Harris (two-way), Isaiah Crawford (two-way), JD Davison (two-way)

Le prochain chapitre de la carrière de Kevin Durant se déroulera à Houston. Longtemps dans les rumeurs autour d’un transfert de KD, les Rockets ont réussi à conclure un deal avec les Suns (et… cinq autres équipes) pour récupérer l’un des meilleurs scoreurs de l’histoire. Dans la transaction, Houston a aussi chopé l’ancien Rocket Clint Capela, et a dû sacrifier Jalen Green, Dillon Brooks et le 10e choix de la Draft 2025. On attend désormais la prolongation de contrat de Durant, sur le point d’entrer dans sa dernière année.

Autre recrue qui pourrait booster les chances de Houston cette saison : Dorian Finney-Smith. Réputé pour sa polyvalence défensive tout en étant capable de planter des tirs du parking, DFS est arrivé via un contrat de 53 millions de dollars sur quatre ans. Il correspond parfaitement à la philosophie de jeu d’Ime Udoka.

Au rayon des prolongations, les Rockets n’ont pas hésité à sortir le chéquier pour garder les cadres : 50 millions de dollars sur deux ans pour Fred VanVleet, 122 millions sur cinq ans pour Jabari Smith Jr., 39 millions sur trois ans pour Steven Adams. Résultat, la masse salariale a bien grimpé et Houston se retrouve tout proche du premier apron. Cam Whitmore en a notamment fait les frais, lui qui a été envoyé à Washington contre du capital draft.

L’effectif 2025-26 des Rockets

Meneurs : Fred VanVleet, Reed Sheppard, Aaron Holiday, JD Davison (two-way)

Fred VanVleet, Reed Sheppard, Aaron Holiday, JD Davison (two-way) Arrières : Amen Thompson , Josh Okogie, Kevon Harris (two-way)

, Josh Okogie, Kevon Harris (two-way) Ailiers : Kevin Durant , Tari Eason , Jae’Sean Tate, Isaiah Crawford (two-way)

, , Jae’Sean Tate, Isaiah Crawford (two-way) Ailiers-forts : Jabari Smith Jr. , Dorian Finney-Smith, Jeff Green

, Dorian Finney-Smith, Jeff Green Pivots : Alperen Sengun, Steven Adams, Clint Capela

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier.

De la taille, de la défense, de l’impact physique, et une très grosse profondeur sur le frontcourt. Le roster des Rockets a de quoi faire flipper la concurrence. De quoi donner beaucoup d’options au coach Ime Udoka.

Udoka a annoncé que le cinq majeur du début de saison devrait être composé de Kevin Durant, Alperen Sengun, Amen Thompson, Jabari Smith Jr. et… un gros point d’interrogation. La blessure du meneur vétéran Fred VanVleet (rupture des ligaments croisés) a ouvert un spot dans le cinq. Ce spot, il faudra le combler en interne car les Rockets ont une flexibilité financière trop limitée pour recruter un agent libre.

Les options à la mène ne font pas rêver : le sophomore Reed Sheppard est talentueux mais inexpérimenté, tandis qu’Aaron Holiday n’est pas un titulaire NBA. Du coup, on voit bien Amen Thompson prendre plus de responsabilités à la mène, avec l’intégration de son « Terror Twin » Tari Eason à l’aile. Dorian Finney-Smith, 3&D expérimenté, représente aussi une solution pour Udoka, mais il doit commencer la saison à l’infirmerie.

De toute façon, il faut s’attendre à beaucoup de combinaisons différentes de la part d’Ime Udoka. Lineup double big avec Sengun et Adams comme en Playoffs, cinq tall ball en mode Monstars… ça va envoyer du lourd – littéralement – sur le parquet. Néanmoins, la philosophie de Houston est clairement établie : la défense et la dureté avant tout. Ensuite, grâce à l’arrivée d’une option offensive comme Kevin Durant, les Fusées espèrent combler leurs limites offensives sur demi-terrain, histoire d’aller tutoyer les étoiles.

Une petite vidéo en passant ?

TTFL : les joueurs des Rockets à suivre

Kevin Durant, Alperen Sengun et Amen Thompson.

En dehors des pépins physiques, Kevin Durant reste évidemment un pick premium en TTFL, lui qui est toujours capable de tourner en 27 points, 6 rebonds et 5 passes avec des pourcentages au tir en 50-40-90.

Alperen Sengun est lui l’un des pivots les plus polyvalents du circuit (19 points, 10 rebonds, 5 passes par match). Celui qui était surnommé « Baby Jokic » a en plus montré lors de l’EuroBasket qu’il est prêt à franchir un cap supplémentaire en NBA. Avec l’absence de Fred VanVleet, Sengun pourrait également augmenter sa moyenne de passes, dans un rôle de « point center » comme aperçu en présaison.

On gardera un œil aussi sur Amen Thompson, qui a commencé à lâcher des triple-doubles la saison dernière et qui devrait voir son rôle grandir de plus en plus.

Qu’attendre des Rockets cette saison ?

Pour certains, les Houston Rockets sont tout simplement le concurrent numéro un d’Oklahoma City à l’Ouest. On n’ira pas forcément jusque-là, mais il ne fait aucun doute que les Fusées sont armées pour jouer les premiers rôles cette saison.

Houston devrait avoir une nouvelle fois l’une des meilleures défenses NBA tout en surdominant la bataille des rebonds. Personne n’aura envie de se coltiner les Rockets, avec leur taille, leur impact physique et leur dureté. Rien qu’avec ça ils vont remporter une ribambelle de matchs. Maintenant, vous ajoutez Kevin fuck*ng Durant pour permettre à l’attaque de changer de dimension (en espérant le moins de bobos possible pour KD), sans oublier l’ascension continue de Sengun et Thompson, et vous obtenez une équipe qui peut faire très mal.

Alors certes, la blessure longue durée de Fred VanVleet est un coup dur pour les Rockets, mais ces derniers ont les options pour combler son absence afin qu’elle ne se fasse pas trop ressentir. La profondeur de Houston (hors backcourt) sera un point fort, et on aime le mélange entre les jeunes stars et les mecs expérimentés qui peuvent montrer le chemin quand ça chauffe. Ce mélange est d’autant plus séduisant qu’il s’inscrit dans une culture collective globale, menée d’une main de maître par Ime Udoka.

Pour nous, ça termine une nouvelle fois sur le podium à l’Ouest, avant de viser bien plus haut en Playoffs.

Le pronostic du rédacteur : 54 victoires – 28 défaites

