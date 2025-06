C’est parti ! Pendant 30 jours, la rédaction de TrashTalk va revenir sur la saison 2024-25 d’une des franchises NBA. C’est l’heure de filer à Houston, pour dresser le bilan des Rockets, une franchise qui a grandi à vitesse grand V cette saison.

Ce que TrashTalk avait annoncé

44 victoires et 8è place à l’Ouest pour Alex, 41 wins et 10è de conférence pour Bastien, qui voient les Fusées progresser comme il se doit cette saison. L’année dernière a servi à poser les fondations du nouveau projet, cette année, il va falloir en construire plus. C’est ce que voit notre Team Apéro pour une équipe de Houston toujours aussi relou à jouer qui va enquiquiner plus d’un concurrent cette saison. Ime Udoka va bien articuler tout ça.

Ce qu’il s’est vraiment passé

52 victoires pour les Rockets, qui ont carrément fini 2è dans la jungle de l’Ouest, juste derrière le Thunder, fraîchement sacré champion NBA. IAM dirait que petit frère a déserté les terrains de jeux.

Le collectif s’est mis en place assez vite, les Fusées ont toujours été en bonne place à l’Ouest et ont enquiquiné très exactement 100% des équipes qu’ils ont rencontré cette saison grâce à leur défense et leur dureté de tous les instants. De plus, Jalen Green et Alperen Sengun ont coup sur coup prolongé leurs contrats, et ce à des tarifs discount par rapport à ce qu’ils auraient pu avoir. Houston a donc sécurisé son présent et son avenir.

Pour revenir au parquet, la progression est fulgurante, le collectif s’imbrique parfaitement et les victoires pleuvent dans la ville de Travis Scott. Quelque chose se dégage de cette équipe et les résultats sont probants. Les Rockets assurent très tôt leur qualification pour les Playoffs et signent leur première apparition.

Ce sont les Warriors qui se dressent sur la route des hommes d’Ime Udoka au premier tour, pour une opposition qui sent le soufre. Les deux équipes ne se blairant pas depuis quelques années déjà, et avec des énergumènes comme Dillon Brooks et Draymond Green dans les parages, la série peut vite devenir explosive, et ça n’a pas manqué. Nombreuses ont été les altercations, mais le suspense était bien présent aussi, la série allant en 7 matchs.

Malheureusement pour les Rockets, les Warriors, bien plus expérimentés et toujours délicats à manœuvrer aussi, ont disposé de leurs adversaires grâce à un Buddy Hield en feu. GS a parfaitement exploité les failles des Fusées, encore un peu tendres pour passer un tour, mais sachez que vous reverrez probablement cette joyeuse bande au printemps prochain.

La saison des Rockets en quelques articles

L’image de la saison

Les Rockets ont mis la main sur un gros poisson en la personne de Kevin Durant, et ce dernier a appris son transfert… en direct avec Taylor Rooks. Le joueur n’a pas pu échapper aux regards du public et a dû composer avec. “On verra bien” a-t-il dit avec un sourire, probablement soulagé de quitter le bordel ambiant des Suns.

Pourquoi on peut sourire

Parce que les Rockets sont en avance sur les temps de passage. Les deux stars de l’équipe, Alperen Sengun et Jalen Green sont en ville pour les trois prochaines années à un prix plus que correct. Ime Udoka a apporté une identité défensive appliquée à la perfection par ses joueurs et en fait une équipe très relou à jouer. En l’état, les Rockets sont redevenus une place forte de la conférence Ouest et peuvent aller encore plus loin dès la saison prochaine. Et encore, ça c’est le cas où Kevin Durant n’arrive pas en ville. Sinon, ça pourrait bien être encore plus terrifiant à l’avenir.

Pourquoi on peut faire la gueule

Parce que la saison régulière n’a pas forcément été suivie des Playoffs. Même si les Warriors avaient beaucoup plus d’expérience que les Rockets, l’espoir était permis après une telle campagne 2024-25. Certaines limites offensives ont été mises en lumière par Stephen Curry, Jimmy Butler et compagnie, et possible qu’à Houston, on veuille changer pas mal de choses. En l’état, il semble encore manquer un petit quelque chose à cette équipe pour vraiment faire partie de l’élite, mais ils sont sur le bon chemin.

Et la suite ?

L’effectif a bien pris forme à Houston et ils ont même le 10è choix de la prochaine Draft. Une occasion de plus d’aller chercher un autre jeune pour garnir ce young core déjà effrayant… Ou alors de récupérer une autre star à ajouter pour viser immédiatement le titre. Giannis mais surtout Kevin Durant sont les deux principales cibles, et KD est de plus en plus affilié aux Rockets. Avec un tel move, ils seraient immédiatement contenders à l’Ouest, mais même en l’état, l’équipe est capable de viser plus haut après avoir appris durant cette première postseason d’une potentielle longue série.

Source stats : TrashTalk