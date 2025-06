NBA Draft 2025 : que peuvent faire les Spurs avec le pick 2 ?

La Draft 2025, c’est demain ! Un événement qui nous dévoilera les 30 choix du premier tour ce 25 juin. L’occasion de faire le point sur ce que peut faire chaque équipe avec ses choix respectifs, et aujourd’hui, zoom sur les San Antonio Spurs !

Drafter Dylan Harper (très probable)

Les Spurs n’ont pas pu recruter Kevin Durant. La franchise du Texas n’est donc plus du tout mêlée à un scénario potentiel dans lequel il aurait fallu aligner une belle offre pour faire venir le Slim Reaper. Une offre dans laquelle les Suns auraient certainement exigé le choix n°2 de la Draft 2025, qui appartient à San Antonio.

Dans le cas de figure actuel, les Spurs n’ont donc qu’une option, finalement : sélectionner Dylan Harper, le second meilleur prospect de la cuvée, et le développer en comptant pour cela sur l’aide de De’Aaron Fox, qui sera le meneur titulaire la saison prochaine, et Stephon Castle, fraîchement auréolé du titre de rookie de l’année.

Ça va faire du monde sur la ligne arrière, nous en convenons, mais passer à côté d’Harper est franchement impensable au sens où le jeune est très clairement le deuxième meilleur profil de la cuvée, devant Bailey, Edgecombe, Knueppel, Fears et Johnson, dont l’ordre est encore très incertain.

Échanger le choix n°2 (peu probable)

C’est une option envisageable, mais contre qui ? Sur le marché, les Spurs ont certes quelques besoins (notamment pour avoir un solide back up derrière Victor Wembanyama) mais pas de quoi justifier l’envoi d’un choix aussi élevé. On se prendrait peut-être à rêver de Giannis Antetokounmpo, mais il faut être sérieux : ce serait un sacré all-in qui demanderait bien plus qu’un choix numéro 2, et ce n’est pas franchement dans la manière de faire historique des Spurs. Production maison, rien de mieux.

Échanger le choix n°2 et Victor Wembanyama contre John Collins et un casino neuf

Désolé, on a oublié qu’on ne parlait pas des Mavericks.