Dans trois grosses semaines, la Draft NBA 2025 aura lieu du côté du Barclays Center de Brooklyn. Et évidemment, qui dit Draft NBA dit profil de draft. Sur les quatre semaines à venir, on vous présentera un par un les principaux prospects qui seront très probablement choisis au premier tour lors de la grande cérémonie. Au menu aujourd’hui ? Dylan Harper, pressenti comme le futur deuxième choix.

Son profil en un coup d’œil

Âge : 19 ans

19 ans Poste : meneur de jeu (combo guard)

meneur de jeu (combo guard) Équipe : Rutgers

Rutgers Taille : 1m98

1m98 Poids : 97 kilos

97 kilos Envergure : 2m09

2m09 Statistiques 2024-25 : 19,4 points à 48,4% au tir (33,3% à 3-points), 4,6 rebonds, 4 passes et 1,4 interception (32,6 minutes de moyenne en 29 matchs)

19,4 points à 48,4% au tir (33,3% à 3-points), 4,6 rebonds, 4 passes et 1,4 interception (32,6 minutes de moyenne en 29 matchs) Comparaison NBA : Jalen Brunson en plus grand mais moins adroit

Jalen Brunson en plus grand mais moins adroit Prévision TrashTalk : 2e choix

Son parcours

Dylan Harper était destiné à devenir un joueur NBA.

Son père, Ron Harper, a joué 15 ans dans la Grande Ligue, et a évolué aux côtés du duo Michael Jordan – Scottie Pippen aux Bulls puis Shaq et Kobe aux Lakers (cinq titres de champion au total). Sa mère, Maria, a joué au basket à l’université et est désormais assistant coach au niveau lycée. Son frère, Ron Harper Jr., évolue actuellement avec l’équipe de G League des Pistons. Bref, le basket est dans le sang chez cette famille.

Né dans le New Jersey, Dylan est passé par la Don Bosco Prep High School (où entraîne sa maman) pour s’imposer comme le meilleur joueur de son État. Une domination locale qui lui a permis d’arriver sur la scène nationale. Et en tant que prospect cinq étoiles, le fils Harper a rapidement confirmé son talent : sélection au Nike Hoop Summit, au Jordan Brand Classic, et au McDonald’s All-American Game où il a été élu MVP en 2024.

Dylan Harper a sans surprise été convoité par les plus grandes universités US, mais il a choisi de rester à la maison – dans le New Jersey – en rejoignant Rutgers (l’université de son frère) en compagnie d’Ace Bailey, autre gros prospect de la Draft NBA 2025. Malgré des résultats collectifs décevants, et quelques bobos, Harper a réalisé une saison freshman très solide (19,4 points, 4,6 rebonds, 4 passes). Saison durant laquelle il a sorti de gros cartons !

C’est ainsi que Dylan Harper est aujourd’hui considéré comme le deuxième meilleur prospect de la Draft 2025, derrière l’intouchable Cooper Flagg.

Ses points forts

Gros talent de scoreur, pénétration + finition près du cercle

Très bon profil physique pour un guard

Potentiel de playmaker

Belle polyvalence à développer

Si vous aimez les joueurs techniques avec une belle papatte gauche, vous allez kiffer Dylan Harper.

Durant sa belle année freshman à Rutgers, Harper a fait étalage de son talent offensif : il est capable de réaliser de grosses différences balle en main, à base de changements de rythme/direction et de dribbles inspirés. Les fondamentaux sont vraiment solides (footwork), il est très habile pour se faufiler dans les défenses (notamment sur des situations de pick-and-roll), et extrêmement adroit pour finir près du cercle. En résumé, un attaquant bien crafty comme on aime.

Dylan Harper is a generational driving/finishing guard prospect.

65.3% at the rim, good for 1.31 PPP.

Doesn’t need a screen to get downhill. Has an array of counters, elite footwork, and sublime body control. Knows how to use his strength/size.

Now give him NBA spacing.. pic.twitter.com/QaSf1ar3Dh

— Gabe (@Hoops_GE) June 1, 2025

Gaucher mais possédant les deux mains, Dylan Harper a cette capacité à créer de l’espace face à ses adversaires directs – voire même de les faire danser – pour s’ouvrir des opportunités offensives. Il peut aussi bouger les arrières plus petits et moins costauds que lui quand ça défend d’un peu trop près (au poste par exemple).

La combinaison entre la technique de Dylan Harper et son profil physique (1m98, 97 kilos) font de lui un scoreur difficile à défendre, alors qu’il ne possède pas forcément des qualités athlétiques de mutant. Il sait très bien trouver ses spots sur demi-terrain, sans oublier de profiter d’opportunités en transition.

Dylan Harper TOOK OVER in @RutgersMBB‘s win over Notre Dame 😳

36 PTS | 6 REB | 6 AST pic.twitter.com/mFeBKm4mnS

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) November 27, 2024

Agressif en tant que scoreur et joueur ball-dominant, Dylan Harper n’a tourné qu’à 4 passes de moyenne pour plus de 2 pertes de balle à l’université. Le ratio n’est pas ouf mais il faut savoir qu’Harper a évolué dans une équipe très “mid” à Rutgers, avec le seul Ace Bailey comme coéquipier vraiment talentueux.

Du haut de son 1m98, Harper a des bases solides en tant que playmaker, lui qui utilise surtout sa capacité à faire des différences en un-contre-un pour ensuite ouvrir des opportunités à ses copains. Il ne joue pas comme un meneur naturel, c’est plus un combo qui brille avant tout par son scoring, mais il a le potentiel pour devenir un organisateur de jeu solide au plus haut niveau.

Dans les tâches plus ingrates, comme la défense et les rebonds, Dylan Harper a l’avantage d’avoir un profil physique qui doit lui permettre de peser (1m98, 97 kilos, 2m09 d’envergure).

Comme souvent avec les joueurs à portée offensive, la clé sera d’être régulier dans l’effort et discipliné (sur le ballon, et en défense loin du ballon) mais il y a une base intéressante sur laquelle bosser. Harper possède de bonnes mains et une capacité d’anticipation intéressante, comme le montre son nombre de stocks (1,4 interception par match en NCAA, avec 0,6 contre en prime).

Ses points faibles

Pas un athlète élite

Jeu mi-distance

Shoot extérieur très perfectible

Si Dylan Harper possède un profil physique très intéressant en matière de taille / poids / envergure, il n’est pas ce qu’on appelle un athlète élite. En effet, Harper n’est pas le genre de meneur qui va aller transpercer les défenses pour lâcher un gros tomar sur la tête d’un pivot, à la manière d’un Ja Morant ou de prime Russell Westbrook.

Ce manque d’explosivité peut rendre la tache plus difficile à Dylan Harper en NBA quand il faudra finir au cercle, ou même pour battre son adversaire direct en un-contre-un. On le sait, au plus haut niveau, on est dans un autre monde d’un point de vue purement athlétique. Les limites d’Harper pourraient aussi se voir en défense quand il sera opposé à des arrières très vifs et rapides.

Sorry, need this here for an article I am writing (embed). Don’t worry, there are lots of good things said about Dylan Harper in this article. 🙂 pic.twitter.com/Rhhs2520mH

— Dray Mottishaw (@draymottishaw) April 5, 2025

L’autre principal point faible de Dylan, ou au moins qui pose question, c’est son shoot extérieur. Malgré un jeu qui ressemble à celui de Jalen Brunson, Cade Cunningham, James Harden voire Shai Gilgeous-Alexander, Harper manque clairement d’efficacité à mi-distance. Il dépasse à peine les 30% de réussite sur sa saison NCAA. C’est trop faible pour espérer devenir un attaquant élite en NBA.

Si on recule un peu pour aller derrière la ligne à 3-points, Dylan Harper a fini la saison à 33,3% de réussite derrière l’arc sur cinq tentatives par match. Un chiffre pas catastrophique mais pas non plus rayonnant. Il a montré plus d’adresse sur catch & shoot (38%), ce qui est encourageant dans le développement de son jeu sans ballon (rare à l’université), mais c’était compliqué en sortie de dribble ou sur isolation (moins de 30%).

Dylan Harper spot 3 shooting drill at the NBA draft combine pic.twitter.com/fvoB2AKkwe

— Jonathan Givony (@DraftExpress) May 13, 2025

Ce qui va faire la différence

Le développement de son shoot, mi-distance comme extérieur

On l’a dit, le jeu de Dylan Harper est avant tout basé sur sa capacité à pénétrer et finir au cercle. Le problème, c’est qu’en NBA, les défenses arrivent souvent à trouver le moyen pour limiter votre point fort. Alors il faut pouvoir se reposer sur d’autres armes offensives, en particulier quand vous n’êtes pas un athlète élite.

Ce qui fait le succès de joueurs comme Brunson, Cunningham ou SGA en NBA, c’est qu’ils ont tous dans leur répertoire offensif un shoot mi-distance quasiment automatique, et des spots bien particuliers sur le terrain où ils peuvent cuisiner n’importe quel défenseur. Cela leur permet d’être ultra efficace en attaque (en plus de provoquer des fautes pour aller aux lancers-francs) malgré certaines limites athlétiques. Dylan Harper doit prendre exemple sur ces gars-là.

Si Harper arrive à développer un pull-up jumper ainsi qu’un shoot à 3-points respectables, cela forcera les défenseurs à le serrer de plus près, et à ce moment-là il pourra faire étalage de toutes ses qualités de dribbleur, ainsi que de ses changements de rythme redoutables, pour se rapprocher du panier.

Ce n’est que comme ça qu’il pourra maximiser son gros potentiel offensif. Sinon, Dylan Harper risque d’atteindre assez rapidement un plafond en NBA.

Projection NBA

Les scouts NBA sont unanimes : Dylan Harper est le deuxième meilleur prospect de la Draft NBA 2025. Il semble destiné à être appelé juste après le first pick Cooper Flagg, par les San Antonio Spurs qui possèdent le deuxième choix.

ESPN draft expert says he’s “99.9%” sure that Dylan Harper will be selected 2nd overall by the Spurs:

“They are not pursuing trades from what we’re hearing. They think that they can play Harper together with Steph Castle and De’Aaron Fox in the same backcourt” pic.twitter.com/7XC8GkwunK

— Oh No He Didn’t (@ohnohedidnt24) May 14, 2025

La grande question, c’est de savoir si San Antonio va conserver Harper pour l’ajouter à un backcourt déjà bien rempli (De’Aaron Fox, Stephon Castle, Devin Vassell), ou alors l’utiliser pour monter un transfert d’ampleur afin de récupérer une superstar (Giannis Antetokounmpo ?).

Aux dernières nouvelles, les Spurs opteraient plutôt pour la première option… à moins que ce ne soit qu’une stratégie de communication.