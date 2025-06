Profil Draft NBA 2025 – Ace Bailey : un prospect cinq étoiles… mais de vraies interrogations

Dans trois grosses semaines, la Draft NBA 2025 aura lieu du côté du Barclays Center de Brooklyn. Et évidemment, qui dit Draft NBA dit profil de draft. Sur les quatre semaines à venir, on vous présentera un par un les principaux prospects qui seront très probablement choisis au premier tour lors de la grande cérémonie. On commence l’analyse de cette cuvée par Airious “Ace” Bailey, l’ailier de Rutgers annoncé dans le top 5.

Son profil en un coup d’œil

Âge : 18 ans (19 en août)

18 ans (19 en août) Poste : ailier/ailier-fort

ailier/ailier-fort Équipe : Rutgers, NCAA

Rutgers, NCAA Taille : 2m06

2m06 Poids : 92 kilos

92 kilos Envergure : 2m13

2m13 Statistiques 2024-25 : 17,6 points, 7,2 rebonds, 1,3 passe, 1,3 contre, 1 interceptions à 46% au tir, 35% à 3-points et 69% aux lancers francs en 30 matchs (33,4 minutes de moyenne).

17,6 points, 7,2 rebonds, 1,3 passe, 1,3 contre, 1 interceptions à 46% au tir, 35% à 3-points et 69% aux lancers francs en 30 matchs (33,4 minutes de moyenne). Comparaison NBA : Michael Porter, Brandon Miller, Jaden McDaniels

Michael Porter, Brandon Miller, Jaden McDaniels Prévision TrashTalk : pick 3 à 5 à la Draft NBA 2025

Son parcours :

Ace Bailey ne sort pas de nulle part : la famille a beaucoup joué au basket. Son papa, du côté de Houston en universitaire. Sa maman ? À West Virginia. Sa tante ? Venus Lacy, championne olympique avec la Dream Team féminine des USA en 1996 à Atlanta. Rien que ça. Autant dire que ça aide plutôt pour devenir soi-même basketteur, les fondations sont solides. Ace est donc passé par le lycée à Powder Springs, en Géorgie. La McEachern High School, pour être précis.

Au lycée, Bailey s’est affirmé comme l’un des meilleurs joueurs du pays, collectionnant les récompenses individuelles et devenant rapidement une recrue ultra-prisée par la plupart des universités des États-Unis. C’est à Rutgers qu’il choisit de réaliser sa seule année universitaire, en compagnie de Dylan Harper, autre prospect attendu très haut à la Draft 2025. À la fac, il est le joueur avec le plus de minutes, également le plus gros tireur en termes de volume. Il claque son record de points au niveau NCAA face à Indiana, avec un carton énorme à 39 unités en février. L’équipe ne s’est pourtant pas qualifiée pour le tournoi final, terminant avec un bilan moyen de 15-17.

Ses points forts

Shoot assez fiable

Vision du jeu, passes

Puissance physique

Avec Ace Bailey, une équipe NBA trouvera son bonheur en attaque, surtout dans des situations de catch and shoot. Son tir est fiable, la mécanique est travaillée en plus d’être assez jolie esthétiquement (en gros, c’est pas du Lonzo Ball quoi). Sa taille et son envergure lui permettent d’être souvent en position de force face à son défenseur, puisqu’il s’élève avec facilité (et réussite) même dans des situations particulièrement contestées. Un point fort qui ne devra pas néanmoins lui faire oublier la hiérarchie dans l’équipe NBA qui l’accueillera, au risque de le pénaliser en termes de temps de jeu. Il faut aussi remettre ça dans son contexte : à Rutgers, il a beaucoup brillé au sein d’une équipe de niveau assez moyen, et devra s’adapter au niveau global NBA qui est tout autre.

En percussion, il fait clairement parler sa puissance physique. De quoi faire un peu oublier son manque de dynamisme sur le premier appui (voir plus bas). Les projections vers le cercle lui donnent l’opportunité de montrer l’une de ses autres qualités : la vision du jeu. Il sait ressortir un ballon, trouver le coéquipier ouvert. Pour une équipe qui cherche à développer du jeu collectif, et malgré son volume de tir élevé, Bailey ne sera pas un frein. Il faudra toutefois trouver l’équilibre nécessaire.

Côté défense ? C’est bien, sans être exceptionnel. Et c’est un point sur lequel il doit encore travailler. Ses mensurations physiques remarquables sont un atout énorme dans sa poche, et il progresse, mais pour avoir un temps de jeu stable en NBA, il va encore devoir s’améliorer notablement dans ce domaine. Particulièrement sur les situations loin du ballon. Point fort de sa défense : il sait contrer, notamment en second rideau défensif. Peut-être plus par recherche du highlight, car sa défense off-ball est globalement l’un des ses points faibles.

Ses points faibles

Lent sur le premier appui

Défense sans ballon

Pertes de balle

Manque de maturité

Ace Bailey manque cruellement de dynamisme sur son premier appui. Cette saison, au travers des multiples vidéos décortiquées pour le bien de ce profil, on a noté une difficulté a faire la différence sur le premier appui. Un souci pour l’instant réglé par l’avantage physique du jeune homme, avantage dont il ne jouira plus en NBA. Il devra impérativement gagner en explosivité.

L’autre souci lié à son manque de vitesse, c’est qu’il ne peut pas se créer de tirs fiables à proximité du cercle. Les pourcentages sont très moyens, et si les attentes sont élevées le concernant, il faudra charbonner pour les contenter. Son entêtement offensif est aussi un point faible, car il perd beaucoup de ballons. Le ratio du joueur en termes de passes et pertes de balle est mauvais pour son poste, et pourrait lui causer du tort en NBA.

En défense, il a de grosses lacunes loin du ballon. Bailey regarde trop la balle, et avoir sa vision aspirée par le cuir, c’est souvent la porte ouverte aux coupes dans le dos, aux écarts de communication défensive. S’il est capable de physiquement mettre la pression au défenseur, c’était en NCAA, ça ne sera plus forcément le cas en NBA.

Cela dénote aussi un manque de maturité, un élément qui n’a pas manqué de refroidir un peu les scouts. Notamment lorsque ces derniers l’ont questionné sur la qualité de ses choix offensifs, propos relayés par ESPN. Question à laquelle il a répondu ; “Je travaille ces tirs, ce sont donc des bons tirs, selon moi”. Attention à ne pas avoir trop de certitudes pour entrer dans une ligue où tout va très vite, en bien comme en mal.

La polyvalence offensive, la capacité à travailler. Ce qui va faire la différence

Mieux se projeter vers le cercle, être plus réactif des deux côtés du terrain, mieux analyser le jeu… et sortir de son schéma offensif qui est souvent très orienté vers des formes de jeu très fermées. Ace Bailey peut devenir un joueur exceptionnel, à condition qu’il gagne en polyvalence, fasse preuve d’humilité et montre qu’il est un gros travailleur. S’il s’entête dans son jeu, est trop sûr de lui, les choses se passeront vite mal. La réussite passe par la conscience de soi et de ce qu’il faut faire pour s’améliorer.

Projection NBA

Ace Bailey est annoncé entre la 3e et la 5e place de la Draft 2025. Les scouts voient en lui un diamant brut qui peut devenir un joueur monstrueux à force de travail. Il faudra néanmoins qu’il, et c’est écrit juste avant, travaille très dur. Les Sixers pourraient récupérer en sa personne un beau profil à développer pour suppléer un Paul George vieillissant mais plein d’expérience et de bons conseils. C’est d’ailleurs l’avis de beaucoup de médias américains.

ESPN l’annonce en 3e position (Philadelphia Sixers).

Bleacher Report l’annonce en 3e position (Philadelphia Sixers).

CBS Sports l’annonce en 3e position (Philadelphia Sixers).

The Ringer l’annonce en 6e position (Washington Wizards).

Sources : ESPN, The Athletic, The Ringer, Bleacher Report, Jonathan Givony (ESPN)