Ils étaient huit, puis cinq, et ils ne sont désormais plus que deux. Johnnie Bryant et Jordan Ott sont donc les “finalistes” pour prendre la suite de Frank Vogel à la tête du chantier des Suns. On espère qu’ils ont un bon casque.

Chris Quinn, Dave Bliss et Sean Sweeney sont hors course. Vous ne savez pas qui c’est ? 1) C’est normal et 2) On est là pour ça. Ces trois chanceux sont donc ceux qui ne seront PAS les coachs des Suns la saison prochaine, les assistants de Miami, OKC et Dallas n’ayant pas été retenus par le grand jury. Restent donc deux profils en lice, deux assistants de Kenny Atkinson cette saison et qui connaissent donc – logiquement – la recette pour gagner des matchs.

ESPN story on the Phoenix Suns narrowing the franchise’s head coaching search to two assistants from the East-best Cavaliers — Johnnie Bryant and Jordan Ott — for an expected hiring later this week: https://t.co/CvaIfllbQu

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 2, 2025



Au sortir d’une saison cauchemardesque, les Suns ont grand besoin de repartir de l’avant sur le terrain mais également en dehors. Les derniers choix n’ont pas été bons et c’est un euphémisme, et sur le terrain l’association entre deux des quinez meilleurs joueurs actuels de la Ligue n’a donné qu’une infâme bouille contre-productive. D’où le besoin de repartir sur du propre, et ce sera donc avec Johnnie ou Jordan, deux hommes aux prénoms de GOAT dans leur disciplines respectives.

Annoncés comme des cracks en ce qui concerne le développement des joueurs, on souhaitera au grand gagnant de voir, dans un premier temps, se développer une organisation saine autour du terrain. Et au pire, bah ça pourra pas être pire. Ça c’est de la conclusion.