On le sait depuis ce week-end, les Finales NBA 2025 opposeront le Thunder aux Pacers. Deux équipes qui ont réussi à magnifiquement se construire ces dernières années, grâce notamment à… Paul George.

Paul George reste sur une terrible campagne avec les Sixers, remplie de pépins physiques et de défaites. Les rêves de titre du début de saison se sont rapidement envolés et PG-13 risque fort de terminer sa carrière sans la moindre participation aux Finales NBA.

Néanmoins, Paulo peut se consoler en se disant qu’il a aidé – malgré lui – les deux finalistes actuels : les Pacers et le Thunder.

The Thunder and Pacers are in the NBA Finals—and one big link ties them together:

Both teams acquired their star player and parts of their core by trading away Paul George.

— Front Office Sports (@FOS) June 1, 2025

Retour à l’été 2017.

Paul George est alors la star des Pacers mais il ne lui reste qu’une petite année de contrat, et les rumeurs d’un départ à la Free Agency 2018 – possiblement vers les Lakers – deviennent de plus en plus insistantes. Pour éviter un scénario où PG quitte Indiana sans la moindre contrepartie, les Pacers décident de le transférer.

Voyant l’occasion de récupérer un ailier All-Star seulement un an après le départ de Kevin Durant, le manager du Thunder Sam Presti décide de faire un gros coup : il envoie Victor Oladipo et Domantas Sabonis à Indiana pour s’attacher les services de George.

Les Pacers récupèrent un arrière talentueux en Oladipo, qui a passé ses années universitaires dans l’Indiana, ainsi que le prometteur Sabonis. Sous l’impulsion du premier, futur All-Star et même joueur All-NBA, les Pacers deviennent une équipe à 48 victoires à l’Est et feront même transpirer les Cavs de LeBron James au premier tour des Playoffs 2018.

Quant au Thunder, il reste ambitieux à l’Ouest à travers l’arrivée de Paul George, qui va carrément réaliser une campagne Top 3 MVP en 2018-19. Juste avant celle-ci, Oklahoma City a prolongé PG lors de la Free Agency, pour quatre ans et 137 millions de dollars. Un move qui aura son importance dans un futur proche.

In 2019, OKC traded Paul George for a package that included their future MVP Shai Gilgeous-Alexander.

Indiana used a player they got from trading George for their superstar Tyrese Haliburton.

Now, the Pacers and Thunder are in the NBA Finals—each thanks to trading Paul George.

— Front Office Sports (@FOS) June 1, 2025

Tout cela nous emmène à l’été 2019.

L’été 2019, c’est évidemment celui où Kawhi Leonard devient agent libre après avoir porté les Raptors jusqu’au titre NBA. Désireux de rentrer chez lui à Los Angeles, Kawhi s’imagine bien aux Clippers mais veut une autre star à ses côtés. Encore une fois, Sam Presti flaire le bon coup.

Le GM du Thunder – après deux éliminations décevantes au premier tour des Playoffs – se dit prêt à envoyer Paul George dans la Cité des Anges (d’où il est originaire) pour faciliter une arrivée de Leonard. Conscient qu’il possède la main dans les négociations, Presti dévalise les Clippers. Petit rappel de la contrepartie que va lâcher Los Angeles dans le deal :

5 choix de premier tour de draft

2 pick swaps de premier tour

Shai Gilgeous-Alexander

Danilo Gallinari

Pendant ce temps-là, du côté de l’Indiana, on enchaîne les éliminations au premier tour des Playoffs. Les Pacers sont une bonne équipe mais pas assez pour vraiment être compétitive au plus haut niveau. Néanmoins, Domantas Sabonis progresse fort et s’impose comme un intérieur All-Star en NBA (2020, 2021). Il devient le meilleur joueur d’Indiana, pendant que Victor Oladipo est malheureusement abonné à l’infirmerie.

This year’s NBA Finals is brought to you by Paul George.

In 2017, the Pacers traded Paul George to the Thunder for Domantas Sabonis and Victor Oladipo.

In 2019, the Thunder traded Paul George to the Clippers for Shai-Gilgeous Alexander and a haul of first round picks / swaps… pic.twitter.com/coDJ3ofTqo

— Basketball Forever (@bballforever_) June 2, 2025

Tout cela nous emmène à la trade deadline 2022.

Les Pacers ont conscience qu’ils ne vont nulle part et sont prêts à partir dans une nouvelle direction. Leur principale monnaie d’échange pour ça ? Domantas Sabonis.

À 3 000 kilomètres de l’Indiana, les Kings sont toujours en recherche désespérée d’une qualification en Playoffs, qui leur échappe depuis 2006. Et qui dit recherche désespérée dit parfois opportunité inespérée. En mode win-now (coucou Nico Harrison), Sacramento décide de sacrifier l’hyper prometteur Tyrese Haliburton – choquant ainsi une partie de la planète NBA – pour monter un duo composé de De’Aaron Fox et Domantas Sabonis.

Presque immédiatement, Haliburton devient le nouveau visage des Pacers, et la pièce maîtresse d’un nouveau projet à Indiana.

Paul George helped create the current versions of the Pacers and Thunder:

2017: George traded to OKC for Victor Oladipo + Domantas Sabonis

2019: George traded to Clippers for Shai Gilgeous-Alexander + historic draft pick haul

2022: Indiana trades Sabonis for Tyrese Haliburton pic.twitter.com/QTzziympqx

— Evan Sidery (@esidery) May 28, 2025

Pour résumer, les Pacers ont transféré Paul George contre Victor Oladipo et Domantas Sabonis, avant d’utiliser ce dernier pour récupérer Tyrese Haliburton. Côté Thunder, le recrutement de PG et sa prolongation de contrat en 2018 ont ensuite permis de récupérer Shai Gilgeous-Alexander ainsi qu’une ribambelle de choix de draft (dont Jalen Williams), dans un énorme transfert qui a boosté la reconstruction d’OKC post Russell Westbrook.

La suite, on la connaît : nous sommes désormais en 2025 et on va assister à des Finales NBA entre les Pacers et le Thunder. Indiana est guidé par le meneur All-NBA Tyrese Haliburton, Oklahoma City par le MVP de la NBA Shai Gilgeous-Alexander.

Merci Paul George.