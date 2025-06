C’est finalement plutôt rare, mais les deux franchises players des équipes en Finales NBA n’ont pas été draftés ceux qu’ils représentent aujourd’hui. Tyrese Haliburton (25 ans) et Shai Gilgeous-Alexander (26 ans) ont connu un transfert dans leurs jeunes carrières. Retour sur ces moments qui ont bouleversé toutes les franchises concernées !

Les transferts de jeunes superstars sont rares en NBA, même si Nico Harrison fait ce qu’il peut pour changer cette dynamique. Au moment de leurs trades, Tyrese Haliburton et Shai Gilgeous-Alexander n’étaient pas encore considérés comme tels, même s’ils avaient déjà montré de jolies promesses. Sam Presti et Chad Buchanan ont réussi des coups de pokers qui ont changé la face de la Grande Ligue.

Pendant longtemps, le transfert entre les Indiana Pacers et les Sacramento Kings concernant Tyrese Haliburton et Domantas Sabonis était considéré comme un win-win par beaucoup d’observateurs…. force est de constater que ce n’est plus le cas. Le Lituanien a permis aux Californiens de retrouver les Playoffs et est difficilement critiquable depuis son arrivée. Il est devenu un des meilleurs intérieurs de la Grande Ligue, une machine aux rebonds et au poste, mais en face…

Tyrese Haliburton était déjà un super joueur à SacTown. 18 premiers mois réussis en NBA, une troisième place dans la Course au Rookie de l’Année, 41% à 3-points, mais il était difficile de l’imaginer devenir, peut-être, le joueur le plus impactant de tous les Playoffs quatre ans plus tard. Le Franchise Player des Indiana Pacers est un des meilleurs meneurs de jeu de la Ligue, un des deux passeurs les plus prolifiques et sans doute l’homme avec le sang le plus frais.

💣 TRANSFERT OFFICIEL !!! 💣

Domas Sabonis, Jeremy Lamb et Justin Holiday ➡️ Sacramento

Tyrese Hailburton, Buddy Hield et Tristan Thompson ➡️ Indiana pic.twitter.com/HyqPrRVidb

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 8, 2022

De l’autre côté, Shai Gilgeous-Alexander est resté encore moins de temps dans sa première franchise. Une seule saison, réussie, le temps d’être dans la NBA All-Rookie Second Team et de s’imposer comme un titulaire dans une équipe de Playoffs. Mais en terme de timing, son développement ne convenait pas avec les ambitions des Los Angeles Clippers de l’époque. Kawhi Leonard allait rejoindre la franchise, seulement s’il était accompagné de Paul George, ce qui a poussé les dirigeants à cette erreur.

Sources: Oklahoma City is getting a massive package of future picks, including Shai Gilgeous-Alexander and Danilo Galllinari, to deliver Kawhi Leonard who he wanted to partner with: Paul George. https://t.co/4bGpMNat8K

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 6, 2019

Les Voiliers visaient le titre et seront finalement déçus de l’impact de PG sur la franchise. L’ailier est resté un All-Star talentueux, bien sûr, mais en face Shai Gilgeous-Alexander est devenu le visage de l’Oklahoma, Shai Gilgeous-Alexander est devenu un MVP. Et dans ce “massive package of future picks”, on retrouve les sélections de Jalen Williams, Tre Mann, Dillon Jones et trois autres à venir. Si le trade de Tyrese Haliburton a longtemps fait débat, celui de Shai Gilgeous-Alexander s’est rapidement imposé comme un des plus déséquilibrés de l’histoire.

Lorsqu’on prend la liste des dernières franchises championnes en NBA, les quatre derniers l’ont été grâce à des superstars draftées par l’équipe gagnante (Jayson Tatum et Jaylen Brown aux Celtics, Nikola Jokic et Jamal Murray aux Nuggets, Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green aux Warriors et Giannis Antetokounmpo aux Bucks), il est donc rare, ces dernières années, qu’un transfère guide une formation vers le titre.

Sam Presti et Chad Buchanan ne regretteront pas leurs trades quoi qu’il arrive, mais l’un d’entre-eux gagnera directement sa place parmi les plus impactants de l’histoire de la Grande Ligue. Réponse dans une dizaine de jours.