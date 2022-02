WOJ BOMB : les Kings lâchent Tyrese Haliburton pour récupérer Domantas Sabonis, cette trade deadline est déjà folle

La NBA Trade Deadline, c’est seulement jeudi soir mais le monde de la NBA est déjà en fusion. Après le transfert de C.J. McCollum ce mardi après-midi, ce sont les Kings et les Pacers qui viennent enflammer la Grande Ligue : direction Sacramento pour Domantas Sabonis, tandis que… Tyrese Haliburton (oui oui !) débarque dans l’Indiana.

On savait que les Kings avaient de grandes chances de bouger à la NBA Trade Deadline. On savait aussi que les Pacers faisaient partie des équipes avec qui il était possible de conclure quelques affaires, comme a pu le faire Cleveland pour récupérer Caris LeVert tout récemment. Mais alors un tel deal entre les deux franchises, on ne s’y attendait pas du tout. Si l’on en croit Adrian Wojnarowski d’ESPN, les Kings ont donc accepté de lâcher Tyrese Haliburton, envoyé dans l’Indiana en compagnie du sniper Buddy Hield et du vétéran Tristan Thompson, pour récupérer l’intérieur All-Star Domantas Sabonis, ainsi que Jeremy Lamb (contrat expirant au passage, à 10,5 millions), Justin Holiday et un pick de deuxième tour de Draft 2027.

💣 TRANSFERT OFFICIEL !!! 💣 Domas Sabonis, Jeremy Lamb et Justin Holiday ➡️ Sacramento Tyrese Hailburton, Buddy Hield et Tristan Thompson ➡️ Indiana pic.twitter.com/HyqPrRVidb — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 8, 2022

Si vous êtes fan des Kings, on tient sincèrement à vous apporter notre soutien. Tyrese Haliburton transféré, really ?!?!? Si son nom pouvait parfois se retrouver dans les rumeurs, notamment concernant les discussions autour de Ben Simmons, on ne pensait pas que Sacramento allait vraiment oser se séparer de sa pépite de 21 ans, auteur d’une pure campagne rookie et particulièrement performant cette année quand De’Aaron Fox était indispo. Tyrese semblait plutôt représenter un pilier du présent et surtout de l’avenir de la franchise californienne. Mais au final, alors que les Kings du manager général Monte McNair ont plusieurs fois déclaré qu’ils comptaient construire leur projet sur Fox et Haliburton, ils ont décidé de refourguer ce dernier pour privilégier à fond le court terme à travers l’arrivée de Domantas Sabonis, qui pèse 19 points – 12 rebonds – 5 passes cette saison et qui possède deux étoiles All-Star sur son CV. On connaît la situation actuelle de Sacramento : 15 saisons de suite sans Playoffs, et un record de la honte qui n’est plus très loin vu la saison actuelle (13e de l’Ouest, bilan de 20 victoires – 35 défaites). Alors oui, il fallait frapper fort pour s’améliorer tout de suite et au moins se relancer dans la course au play-in tournament. Et oui, on va voir ce que peut donner le duo Fox – Sabonis dans cette mission-là. Cependant, cette affaire ressemble quand même pas mal à un panic trade.

J’ai rarement vu un mec vouloir autant changer la culture et l’image des Kings que Tyrese Haliburton en l’espace de deux ans. Il voulait que ça change, il voulait Sacramento, et il faisait ce qu’il fallait pour poser des bases intéressantes. Bye bye. Tant pis pour eux. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 8, 2022

Chez les Pacers, on doit en tout cas bien se marrer dans les bureaux après avoir récupéré la pépite Tyrese. On le sait, les fermiers sont dans le mood reconstruction et choper Haliburton en échange de Sabonis est un énorme coup pour eux. Un superbe coup alors qu’ils avaient déjà bien négocié le transfert de Caris LeVert, qui a permis à Indiana de récupérer un choix de premier tour de draft ainsi qu’un second, tout en faisant de la place au prometteur rookie Chris Duarte. À l’heure de ces lignes, il y a forcément un petit embouteillage à l’arrière puisque les Pacers possèdent toujours Malcolm Brogdon (intransférable cette saison après sa prolongation de contrat) et qu’ils viennent donc de récupérer Buddy Hield (sous contrat jusqu’en 2024). Alors on va voir comment tout ça va s’articuler dans un premier temps mais on pourrait se retrouver très bientôt avec un backcourt Haliburton – Duarte hyper kiffant, et sur lequel le coach Rick Carlisle pourra se baser pour véritablement mettre en place son projet de jeu. La question qu’on se pose désormais, c’est quid de Myles Turner ? LeVert out, Sabonis out, le pivot est-il le suivant sur la liste ? Turner a l’habitude d’être dans les rumeurs et y’a des chances qu’il bouge lui aussi dans les deux jours à venir, histoire de faire le grand chelem. À moins que le départ de Sabonis ne lui permette de recevoir les clés de la raquette des Pacers… Stay tuned !

On peut déjà le dire, cette Trade Deadline 2022 est folle. Les Kings qui se séparent de Tyrese Haliburton pour récupérer Domantas Sabonis, c’est typiquement le genre de trade aussi dingue qu’inattendu qui fait de la NBA une ligue véritablement à part. Une ligue où les Kings, peu importe ce qu’ils font, semblent perdants…

Source texte : ESPN