Officiel : Caris LeVert transféré aux Cavs contre Ricky Rubio et des picks de Draft, du gros renfort pour Garland à Cleveland !

Woj bomb ! À quatre jours de la NBA Trade Deadline, ça s’active de plus en plus en coulisses et une affaire vient de se conclure ce dimanche soir. Caris LeVert, qui était plus ou moins en instance de départ, quitte les Pacers pour rejoindre les Cavaliers de Darius Garland !

Caris LeVert à Cleveland, c’est un scénario qui semblait dans les tuyaux depuis quelques jours. Il est désormais officiel. Ce dimanche soir, Adrian Wojnarowski d’ESPN a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter : direction l’Ohio donc pour le meilleur pote de Booba, qui va en quelque sorte rentrer à la maison puisqu’on rappelle que Caris est né à Columbus dans le même État. En plus de LeVert, Indiana envoie également un pick de deuxième tour de draft à Cleveland, tandis que les Cavaliers transfèrent Ricky Rubio et du capital draft chez les Pacers, ces derniers récupérant un premier tour protégé (Top-14 en 2022) et deux picks de second tour (2022 et 2027). Une bonne base quand on connaît le climat de semi-reconstruction qui caractérise actuellement l’Indiana, désormais prêt à donner les clés au rookie Chris Duarte sur le poste d’arrière. On sait que ce dernier est le nouveau chouchou de la franchise d’Indy et ce trade de LeVert, qui était arrivé il y a un an chez les jaunes dans le cadre de l’échange XXL de James Harden, en est la preuve. L’intégration de Rubio dans le deal permet quant à elle de faire fonctionner l’échange d’un point de vue financier mais surtout, ça va réduire les dépenses chez les Pacers. En effet, le contrat de Ricky – out pour la saison à cause d’une rupture d’un ligament du genou – va se terminer à l’été 2022, ce qui signifie que 17,8 millions de dollars vont se libérer dans la masse salariale des fermiers. Ainsi, les Pacers feront partie des franchises possédant pas mal de marge lors de la Free Agency à venir (26 millions en dessous du cap selon Bobby Marks d’ESPN).

Full trade: Indiana sends Caris LeVert and a 2022 second-round pick via Miami to Cleveland for Ricky Rubio, lottery-protected 2022 first-round pick, 2022 second-round pick via Houston and a 2027 second-round pick via Utah, per sources. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 6, 2022

Financial ramifications for 2022/23: Cleveland: $125.5M in total salary (tax is $147M) * C. Sexton is a RFA Indiana: $94.6M in salary ($26M below the cap) The Pacers join Detroit, Orlando and San Antonio as teams with significant room in the offseason. — Bobby Marks (@BobbyMarks42) February 6, 2022

Avec la blessure de Rubio mais également de Collin Sexton, qui ne devrait pas revenir cette saison à cause d’une déchirure du ménisque, les Cavaliers avaient besoin de se renforcer sur le backcourt. On kiffe tous Darius Garland et il cartonne depuis qu’il a véritablement les clés de l’attaque des Cavs, mais il lui fallait un peu de soutien à la création. Les dirigeants de Cleveland ont fait en sorte d’en apporter, eux qui ont bien conscience qu’il y a quelque chose à faire dans la Conférence Est cette saison. Entre les galères des uns et des autres et la campagne aussi belle que surprenante de Cleveland cette année (bilan de 32 victoires – 21 défaites), la franchise de l’Ohio se retrouve contre toute attente dans le Top 4. Avec l’arrivée de Caris LeVert, qui retrouvera son ancien coéquipier aux Nets Jarrett Allen et qui va pouvoir apporter sa contribution offensive (18,7 points de moyenne et 4,4 passes cette saison à 44,7% au tir) à une équipe d’abord reconnue pour sa défense, les Cavs pourraient devenir encore plus dangereux en vue des Playoffs. Bref, on a hâte de voir ce que cette version évoluée des Cavaliers va donner. Enfin, d’un point de vue purement contractuel, il sera intéressant de voir également le comportement du manager général Koby Altman cet été car non seulement Caris sera éligible à une extension de contrat (il sera agent libre non restrictif en 2023), mais dans le même temps un certain Collin Sexton sera agent libre restrictif.

Alors que les Cavaliers et les Pacers se rencontrent ce soir à Cleveland, Caris LeVert pourra rester dans l’Ohio afin de rejoindre sa nouvelle équipe pour la deuxième partie de saison. Au final, c’est un bon petit deal pour les deux franchises quand on connaît leur situation respective, et on va particulièrement garder un œil sur les Pacers dans les prochains jours car ils n’ont peut-être pas terminé leurs affaires…

Source texte : ESPN