Allez, café – le replay : les dernières rumeurs de la trade deadline 2022 !

Vous le savez comme nous, la NBA Trade Deadline se rapproche à grands pas et les rumeurs se font de plus en plus insistantes. Du coup, dimanche soir avant les matchs, un petit Allez, café s’est imposé pour discuter de tout ça. Et le replay, il est par là.

La fin du week-end a évidemment été marquée par le transfert de Caris LeVert aux Cavaliers mais bien avant que ça tombe officiellement, on en a parlé dans le Allez, Café sorti quelques minutes plus tôt. Parce que oui, on le sentait venir alors fallait bien qu’on discute un peu du sujet. Mais ce fut loin d’être le seul, car les rumeurs sont nombreuses en ce moment : James Harden, Ben Simmons, les Celtics, les Wizards, les Kings… bref on ne devrait pas s’ennuyer dans les quatre jours à venir. Alors pour ceux qui n’étaient pas là dimanche soir sur Twitch, ce replay est un excellent moyen pour vous mettre à jour sur les derniers bruits qui caractérisent la NBA en ce moment, mais surtout de vous préparer au mieux avant la Trade Deadline de jeudi qui s’annonce particulièrement animée.

